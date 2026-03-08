斗六市長盃慢速壘球賽登場　400名選手熱血揮棒

▲「斗六市長盃慢速壘球錦標賽」於長安壘球場熱鬧開打。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

「斗六市115市長盃慢速壘球錦標賽」於今（8）日及3月15日兩天，在斗六長安壘球場舉行精彩對決。今開幕典禮特別邀請童心音樂藝術團帶來太鼓演出，以熱力鼓聲揭開賽事序幕。本屆賽事邀集全縣18隊慢壘好手參賽，計400餘名選手齊聚一堂，在球場上奮力揮棒、力拼佳績。

斗六市長林聖爵表示，慢速壘球是一項講求團隊合作的運動，能夠培養彼此互助的精神並凝聚向心力。參賽隊伍來自各行各業，選手年齡層分布廣泛，充分展現慢速壘球全民參與的特色。各路好手為爭取優異成績，不畏豔陽天，全力以赴在球場上拚命揮灑汗水，其所展現的運動精神令人敬佩與肯定。

▲斗六市長林聖爵揮棒啟動開賽，展現以球會友精神。（圖／記者游瓊華翻攝）

林聖爵強調，期盼藉由市長盃賽事的舉辦，不僅促進選手間「以球會友」，也讓更多市民朋友認識慢速壘球，誠摯邀請大家一同前往球場為選手加油，感受現場熱血氛圍。為推廣市民養成良好運動習慣，斗六市公所積極辦理多元體育活動，期望帶動全民運動風氣，達成促進健康之目標，逐步將斗六打造為首屈一指的運動城市。

▲慢速壘球賽吸引400多名選手參與。（圖／記者游瓊華翻攝）