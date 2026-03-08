台灣黑熊認證好吃雞肉！「雞世界」獲贈「友善黑熊夥伴」掛牌

▲花蓮分署前往台東縣池上鄉「雞世界商號」頒贈「友善黑熊夥伴」掛牌。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

林業及自然保育署花蓮分署於3月6日前往台東縣池上鄉「雞世界商號」頒贈「友善黑熊夥伴」掛牌，表彰對卓溪雞農陳文德及古麗莉夫婦配合友善黑熊政策的肯定，也開啟人與熊正從衝突走向共存的新里程碑。



過去兩年，黑熊「阿里曼．西肯」多次造訪卓溪鄉各養禽場，引發雞農緊張社會關注。雞世界商號老闆陳文德與老闆娘古麗莉為了守護雞舍，經常戴著熊鈴、手持喇叭巡視，不僅承受極大的心理壓力，也遭遇巨大的經濟損失。

▲分署長黃群策（右）表彰對卓溪雞農陳文德及古麗莉夫婦配合友善黑熊政策的肯定。

林保署花蓮分署為降低人熊衝突風險，開始推動「友善黑熊夥伴」計畫，以「預防勝於補救」的理念，導入科學化與制度化的管理方式，希望引導農友共同合作，建立友善的人熊共存模式，雞世界商號當時就毅然加入。





雞世界商號依據花蓮分署的指引，落實多項友善黑熊的禽場管理措施，包括不使用毒餌或傷害性陷阱、設置電牧器等非致傷性圍籬、配合架設4G監測相機以掌握黑熊動態，並妥善管理飼料與可食吸引物，同時避免放養犬貓或餵食遊蕩動物，以降低吸引黑熊靠近聚落的機會；此外，也保留野生動物通行與緩衝空間。

▲▼過去兩年黑熊「阿里曼．西肯」多次造訪卓溪鄉各養禽場，引發雞農緊張社會關注。

分署長黃群策表示，面對人熊衝突，最重要的是透過科學化管理，讓農業生產與生態保育得以並行。他指出，「友善黑熊夥伴」計畫正是透過林業保育署近年積極推動與山村社區農友合作的政策，逐步建立人與黑熊能和平共存的環境。





黃群策指出，此次為雞世界商號掛牌，象徵山村朝向人熊和平共存邁出重要一步，也代表第一線的在地農友願意支持。未來林業保育署將持續協助農友強化電牧器圍籬等防護設施，並依據臺灣黑熊生態服務給付制度，建立更完善的通報與應變機制，降低人熊衝突風險。



花蓮分署號召消費者能支持買爆雞世界商號的友善黑熊雞肉，以實際行動鼓勵採取友善黑熊的在地農友。希望從今天開始，讓過去「戴著熊鈴巡雞舍的恐懼」，轉化為「心存友善護雞隻的安心」。這面「友善黑熊夥伴」標牌，代表的不只是榮譽，更是願意實踐「人熊共存」的承諾。

