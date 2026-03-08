婦女節+天穿日　關山警假日深入社區宣導防詐與交通安全

▲關山警提醒防詐與交通安全。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為提升民眾治安與交通安全意識，台東縣警察局關山分局把握假日地方活動人潮，於7日分別在鹿野鄉及海端鄉結合社區節慶活動進行宣導，透過與民眾面對面互動方式，加強反詐騙、交通安全及酒後駕車防制等觀念，讓警方服務深入社區，守護民眾生活安全。

鹿野鄉公所於當日上午9時在鄉公所前廣場舉辦「天穿日」活動，現場吸引許多民眾攜家帶眷參加。瑞源聯合所也把握機會設置宣導攤位，由副所長李國章與警員莊子琳向民眾進行治安與交通安全宣導，並特別介紹警政署推出的「打詐儀錶板」（https://165dashboard.tw/），教導民眾如何透過網路查詢最新詐騙手法及高發詐騙類型，提醒民眾若接到可疑電話或訊息，務必保持冷靜並查證資訊，必要時可撥打165反詐騙專線或110報案求助。

此外，警方也針對常見交通安全議題進行宣導，包括行經路口應減速慢行、汽機車駕駛應禮讓行人，以及酒後不開車、開車不喝酒等觀念，呼籲民眾共同維護良好交通秩序，避免交通事故發生。員警以淺顯易懂方式與民眾互動，並透過發放宣導品，加深民眾對交通安全與防詐騙觀念的印象。

同日9時，海端鄉公所於布農文物館舉辦「三八婦女節慶祝活動」，吸引不少鄉親參與。海端聯合所警員陳宏華也到場於司令台宣導，向民眾分享近期常見詐騙案例，包括假投資、假網拍及冒充親友等手法，提醒民眾提高警覺，避免落入詐騙集團陷阱，同時也宣導交通安全觀念，呼籲民眾遵守交通規則，確保自身及他人的行車安全。

關山警察分局表示，偏鄉地區長者比例較高，容易成為詐騙集團鎖定對象，因此警方持續利用社區活動、節慶場合及各類集會機會，加強反詐騙及交通安全宣導，讓正確觀念深入社區每個角落。未來也將持續透過多元方式與民眾互動，提升全民防詐意識與交通安全觀念，共同打造安全、安心的生活環境。