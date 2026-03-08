婦女節暖心登場　雲林女力市集吸引民眾參與

▲「婦女友善月－她日好市」市集活動於斗六藝術水岸園區舉行。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／雲林報導

為響應國際婦女節，雲林縣政府今（8）日於斗六藝術水岸園區舉辦「婦女友善月－她日好市 Cheer HER Life 市集」，並表揚感謝性別友善場域推動單位的共同參與。縣長張麗善、社會處長林文志、斗六市長林聖爵一同出席，祝福所有的婦女朋友，天天都像38婦女節一樣，開心、幸福、快樂。

縣長張麗善指出，雲林有超過31萬名女性縣民，也是全國少數首長及副首長皆為女性、高比例女性一級主管的縣市，為持續深化性別平等政策，縣府積極運用公益彩券盈餘分配款經費，落實SDG3、5、8多面向。今日特推出女力市集，規劃健康女力、女力品牌、女力安心、女力平權、農村女力、職場平權及多元共融七大主題分區，推動尊重多元、守護婦女與性別友善。

▲張麗善出席「婦女友善月－她日好市」市集活動，祝福婦女朋友婦女節快樂。（圖／記者游瓊華翻攝）

活動現場規劃了手作DIY、精彩表演、體驗活動，希望能夠為女性創業者提供更多曝光與發展的機會，讓社會大眾看見她們的努力，同時也鼓勵更多女性勇敢踏出第一步，實現自己的夢想。希望大家用行動支持，同時也祝福所有的婦女朋友，天天都像38婦女節一樣開心快樂。

社會處林文志處長表示，今天有很多婦女團體一起來響應婦女友善月的活動，誠摯感謝所有參加市集的女性創業者、性別友善場域夥伴及長期投入婦女福利與性別平等推動的民間團體，用行動支持婦女友善與性別平權理念。縣府將持續整合諸多資源及服務共同努力，為雲林的婦女服務創造更多的可能，打造雲林成為性別友善宜居城市。

