　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

婦女節暖心登場　雲林女力市集吸引民眾參與

▲「婦女友善月－她日好市」市集活動於斗六藝術水岸園區舉行。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲「婦女友善月－她日好市」市集活動於斗六藝術水岸園區舉行。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

為響應國際婦女節，雲林縣政府今（8）日於斗六藝術水岸園區舉辦「婦女友善月－她日好市 Cheer HER Life 市集」，並表揚感謝性別友善場域推動單位的共同參與。縣長張麗善、社會處長林文志、斗六市長林聖爵一同出席，祝福所有的婦女朋友，天天都像38婦女節一樣，開心、幸福、快樂。

縣長張麗善指出，雲林有超過31萬名女性縣民，也是全國少數首長及副首長皆為女性、高比例女性一級主管的縣市，為持續深化性別平等政策，縣府積極運用公益彩券盈餘分配款經費，落實SDG3、5、8多面向。今日特推出女力市集，規劃健康女力、女力品牌、女力安心、女力平權、農村女力、職場平權及多元共融七大主題分區，推動尊重多元、守護婦女與性別友善。

▲「婦女友善月－她日好市」市集活動於斗六藝術水岸園區舉行。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲張麗善出席「婦女友善月－她日好市」市集活動，祝福婦女朋友婦女節快樂。（圖／記者游瓊華翻攝）

活動現場規劃了手作DIY、精彩表演、體驗活動，希望能夠為女性創業者提供更多曝光與發展的機會，讓社會大眾看見她們的努力，同時也鼓勵更多女性勇敢踏出第一步，實現自己的夢想。希望大家用行動支持，同時也祝福所有的婦女朋友，天天都像38婦女節一樣開心快樂。

社會處林文志處長表示，今天有很多婦女團體一起來響應婦女友善月的活動，誠摯感謝所有參加市集的女性創業者、性別友善場域夥伴及長期投入婦女福利與性別平等推動的民間團體，用行動支持婦女友善與性別平權理念。縣府將持續整合諸多資源及服務共同努力，為雲林的婦女服務創造更多的可能，打造雲林成為性別友善宜居城市。

▲「婦女友善月－她日好市」市集活動於斗六藝術水岸園區舉行。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲「婦女友善月－她日好市」市集活動於斗六藝術水岸園區舉行。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
442 1 6657 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
25檔股東會紀念品開獎！
狂賀中華隊贏韓國　超商「優惠一次看」！
陳傑憲「決死頭部滑壘」震撼　日網驚呼：這場台韓戰該載入史冊！
台灣不好對付！韓媒點出1關鍵：未來成為「更可怕的球隊」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

劍湖山40週年推歌廳秀　黃西田領軍藝人同台吸引長輩族群

五色湯圓補天穿　台東桃竹苗客屬同鄉會推廣客家文化

台灣黑熊認證好吃雞肉！「雞世界」獲贈「友善黑熊夥伴」掛牌

打造透明政府！雲林縣舉辦廉政治理工作坊備戰透明晶質獎

斗六市長盃慢速壘球賽登場　400名選手熱血揮棒

張啓楷林昱孜東區服務處揭牌　宣示打造親子友善嘉義市

婦女節+天穿日　關山警假日深入社區宣導防詐與交通安全

台東警成功分局3月交通大執法　全力防制事故提升交通安全

「我三八、我驕傲！」關山警分局長贈禮　向女力同仁致敬

婦女節暖心登場　雲林女力市集吸引民眾參與

捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚

伊朗總統道歉了！宣布不再攻擊鄰國　但絕不可能無條件投降

費爾柴德滿貫砲送媽媽！　「代表母親的國家台灣是莫大榮幸」

大谷翔平上三壘敘舊打招呼！　張育成驚「碰一下就全壘打」認差距

《天機試煉場》精準算命爆雞皮　神童和父母斷絕...她曾流產兩次

0比13慘敗日本　曾豪駒疑眼眶泛紅：所有責任我扛

6比0派林昱珉？曾豪駒：一開始就設定好　台韓戰先發也定了

飆三振！東京巨蛋響《將軍令》　曾峻岳直呼感謝：我自己也嚇到

陳傑憲骨裂拒休「帶傷練打」！　 三度開轟全場驚呼

「挑戰！挑戰！」莊陳仲敖拍帽示意！　賽後笑曝教練提醒沒ABS

劍湖山40週年推歌廳秀　黃西田領軍藝人同台吸引長輩族群

五色湯圓補天穿　台東桃竹苗客屬同鄉會推廣客家文化

台灣黑熊認證好吃雞肉！「雞世界」獲贈「友善黑熊夥伴」掛牌

打造透明政府！雲林縣舉辦廉政治理工作坊備戰透明晶質獎

斗六市長盃慢速壘球賽登場　400名選手熱血揮棒

張啓楷林昱孜東區服務處揭牌　宣示打造親子友善嘉義市

婦女節+天穿日　關山警假日深入社區宣導防詐與交通安全

台東警成功分局3月交通大執法　全力防制事故提升交通安全

「我三八、我驕傲！」關山警分局長贈禮　向女力同仁致敬

婦女節暖心登場　雲林女力市集吸引民眾參與

劍湖山40週年推歌廳秀　黃西田領軍藝人同台吸引長輩族群

五色湯圓補天穿　台東桃竹苗客屬同鄉會推廣客家文化

阿翔砸雞蛋火力全開！籃籃衣服全遭殃　激烈場面曝光

重申兩岸互不隸屬！　陸委會駁斥王毅自欺欺人：一再扭曲歷史文件

起床就滑！　陸70歲老人每日沉迷手機12小時竟致「近視2300度」

阮昭雄力挺劉品妡進北市議會　喊話大安文山鄉親9至15日顧電話

台灣黑熊認證好吃雞肉！「雞世界」獲贈「友善黑熊夥伴」掛牌

打造透明政府！雲林縣舉辦廉政治理工作坊備戰透明晶質獎

橋頭首座社宅動土！鄰近台積電　最快2029年完工

比真洞房還火熱！張凌赫低吼：把我衣服脫了　自加曖昧細節撩田曦薇

i-dle台北驚喜歌單！　獻唱蘇打綠〈無眠〉

地方熱門新聞

仁王護國息災祈福法會屏東登場

軍事院校校友盃慢壘賽台南開打18隊聯合開球場面壯觀

民進黨蘆竹新星呂宇晟　獲王世堅盛讚

新北金山中繼市場今開幕　侯友宜：打造舒適採買環境

基隆田徑場9月試營運　藍色跑道全天候開放

台中富商台南套房遭「寄生」男偽造租約換鎖偷住2、3年被逮

台灣燈會行動i郵車體驗熱烈排隊中

校長化身「婚禮歌手」紅包捐校務基金

台南市31校671童軍齊聚海事慶三五童軍節

林聰明沙鍋魚頭插旗台北　奪LaLaport南港坪效最優獎

新北農業創生邁新里程　永續餐桌串聯15家旅宿

埔里「玫開四度」參加英國柑橘果醬大賽　奪1金8銀16銅

三八婦女節送暖北門台南做工行善團修屋助弱勢

埔榮啟用旗艦心導管系統　患者心律不整免轉診

更多熱門

相關新聞

快訊／雲林工廠起火！天花板堆大量木屑悶燒

快訊／雲林工廠起火！天花板堆大量木屑悶燒

雲林縣斗六市科班三路一處工廠8日下午3時39分傳出火警，現場不斷竄出濃煙，警消獲報後立即出動各式消防車7部、救護車2部，消防人員15人前往搶救，初步了解，廠房堆放的大量木屑，起火點位於1樓廠房天花板，疑似木屑揚塵造成堆積而悶燒，警消立即射水，並於4時21分控制火勢，詳細起火原因、財損還有待進一步釐清。

保障名額已成過去式！高雄女議長揭從政帶娃心酸

保障名額已成過去式！高雄女議長揭從政帶娃心酸

拍紀錄片緬懷彭婉如　民進黨：讓更多優秀女性站上政治舞台

拍紀錄片緬懷彭婉如　民進黨：讓更多優秀女性站上政治舞台

陳光復會睜眼、手腳也有反應　2寶貝女兒留職停薪守護爸爸

陳光復會睜眼、手腳也有反應　2寶貝女兒留職停薪守護爸爸

三八婦女節送暖北門台南做工行善團修屋助弱勢

三八婦女節送暖北門台南做工行善團修屋助弱勢

關鍵字：

婦女節性別平權女力市集雲林女性創業

讀者迴響

熱門新聞

台灣10局5比4氣走韓國！8強還有希望

球迷觀戰「默默1舉動」瘋傳　日本人：難怪我愛台灣

中華隊抗韓成功！三方互咬劇本啟動

古林手指流血仍撐到5局　退場眼眶泛紅

東京巨蛋慘案？韓國1分差負台灣　韓媒崩潰

疑遭2000萬債務壓垮！台中夫妻雙亡悲劇　失聯18歲兒找到了

即／台中夜景餐廳意外！19歲男翻車命危

倒春寒！　又要跌破10℃

東京巨蛋全面警戒迎天皇到來

獨／台中爆紅餐廳離奇車禍　空軍志願役下車查看遭壓死

日本晉8強條件　韓國輸台灣→至少第2

爽贏韓國！中華隊「晉級剩1條路」有難度　網炸鍋

韓媒怒批惠特康「英雄變逆臣」

曾豪駒向捷克道歉！親曝大幅領先仍盜壘原因

AV女優「懷孕超過41周」生了！　產下3408g健康男寶

更多

最夯影音

更多
捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚

捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚
伊朗總統道歉了！宣布不再攻擊鄰國　但絕不可能無條件投降

伊朗總統道歉了！宣布不再攻擊鄰國　但絕不可能無條件投降

費爾柴德滿貫砲送媽媽！　「代表母親的國家台灣是莫大榮幸」

費爾柴德滿貫砲送媽媽！　「代表母親的國家台灣是莫大榮幸」

大谷翔平上三壘敘舊打招呼！　張育成驚「碰一下就全壘打」認差距

大谷翔平上三壘敘舊打招呼！　張育成驚「碰一下就全壘打」認差距

《天機試煉場》精準算命爆雞皮　神童和父母斷絕...她曾流產兩次

《天機試煉場》精準算命爆雞皮　神童和父母斷絕...她曾流產兩次

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面