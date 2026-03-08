起床就滑！　陸70歲老人每日沉迷手機12小時竟致「近視2300度」

▲老人每日沉迷手機。（AI協作示意圖／記者廖翊慈製作，經編輯審核）

記者廖翊慈／綜合報導

山東菏澤一名70多歲老婦因視力嚴重模糊前往醫院檢查，沒想到近視度數竟高達2300度。醫師進一步了解後發現，老人除了本身患有白內障與高度近視外，還長期每天滑手機超過12小時，甚至常常滑到深夜，導致視力問題持續惡化。

據《陝視新聞》報導，這名老婦原本就有白內障與病理性高度近視，但多年未接受治療，加上長期沉迷手機，視力狀況逐漸惡化。家人表示，她幾乎從早上醒來開始就滑手機，常常持續到深夜，甚至習慣側躺、關燈使用手機。

醫師指出，老年人眼部睫狀肌調節能力本就逐漸下降，若長時間近距離用眼，特別是在昏暗環境或側躺姿勢下使用手機，會進一步加重眼睛負擔，導致近視與其他眼疾惡化。

醫師分析，老人近視度數高達2300度並非單純用眼過度造成，而是原本的病理性近視（眼軸過長）與老年性白內障共同作用，再加上長時間滑手機，使病情進一步加速發展。

專家提醒，超高度近視容易引發多種不可逆眼部疾病，包括視網膜病變、黃斑裂孔以及急性青光眼等，一旦發生往往難以完全恢復。若出現視物重影、眼脹頭痛或視野缺損等症狀，應盡快就醫檢查。

醫師建議，高度近視患者最好每半年進行一次眼底檢查，及早發現視網膜問題，同時白內障等基礎眼疾也應及時接受治療。此外日常應養成科學用眼習慣，例如每用眼20分鐘，遠眺6公尺外景物約20秒，以減少眼睛疲勞並降低視力惡化風險。