　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

起床就滑！　陸70歲老人每日沉迷手機12小時竟致「近視2300度」

▲老人每日沉迷手機。（AI協作示意圖／記者廖翊慈製作，經編輯審核）

▲老人每日沉迷手機。（AI協作示意圖／記者廖翊慈製作，經編輯審核）

記者廖翊慈／綜合報導

山東菏澤一名70多歲老婦因視力嚴重模糊前往醫院檢查，沒想到近視度數竟高達2300度。醫師進一步了解後發現，老人除了本身患有白內障與高度近視外，還長期每天滑手機超過12小時，甚至常常滑到深夜，導致視力問題持續惡化。

據《陝視新聞》報導，這名老婦原本就有白內障與病理性高度近視，但多年未接受治療，加上長期沉迷手機，視力狀況逐漸惡化。家人表示，她幾乎從早上醒來開始就滑手機，常常持續到深夜，甚至習慣側躺、關燈使用手機。

醫師指出，老年人眼部睫狀肌調節能力本就逐漸下降，若長時間近距離用眼，特別是在昏暗環境或側躺姿勢下使用手機，會進一步加重眼睛負擔，導致近視與其他眼疾惡化。

醫師分析，老人近視度數高達2300度並非單純用眼過度造成，而是原本的病理性近視（眼軸過長）與老年性白內障共同作用，再加上長時間滑手機，使病情進一步加速發展。

專家提醒，超高度近視容易引發多種不可逆眼部疾病，包括視網膜病變、黃斑裂孔以及急性青光眼等，一旦發生往往難以完全恢復。若出現視物重影、眼脹頭痛或視野缺損等症狀，應盡快就醫檢查。

醫師建議，高度近視患者最好每半年進行一次眼底檢查，及早發現視網膜問題，同時白內障等基礎眼疾也應及時接受治療。此外日常應養成科學用眼習慣，例如每用眼20分鐘，遠眺6公尺外景物約20秒，以減少眼睛疲勞並降低視力惡化風險。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
442 1 6657 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
25檔股東會紀念品開獎！
狂賀中華隊贏韓國　超商「優惠一次看」！
陳傑憲「決死頭部滑壘」震撼　日網驚呼：這場台韓戰該載入史冊！
台灣不好對付！韓媒點出1關鍵：未來成為「更可怕的球隊」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

重申兩岸互不隸屬！　陸委會駁斥王毅自欺欺人：一再扭曲歷史文件

起床就滑！　陸70歲老人每日沉迷手機12小時竟致「近視2300度」

東京審判80周年！我法官梅汝璈力爭日7甲級戰犯絞刑　溥儀出庭作證

14年逆襲！單親媽「3千元擺攤起家」現年收千萬　她喊：不想孩子窮

未來不是AI取代人類　陸學者：會用AI的人「淘汰」不會的人

科技改變銀髮經濟　陸專家：80歲不去養老院！AI助老若研發成功

「築牆設壘只能孤立自己」　王毅：樂見歐洲走出保護主義「小閣樓」

2天寫完一本！中國多名網友用AI生成500萬字小說「月入超45K」

王毅直指菲國在南海問題：興風作浪不得人心，無事生非沒市場

王毅連四問：日本沒資格插手台灣事務　強調中日走向取決日方選擇

捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚

伊朗總統道歉了！宣布不再攻擊鄰國　但絕不可能無條件投降

費爾柴德滿貫砲送媽媽！　「代表母親的國家台灣是莫大榮幸」

大谷翔平上三壘敘舊打招呼！　張育成驚「碰一下就全壘打」認差距

《天機試煉場》精準算命爆雞皮　神童和父母斷絕...她曾流產兩次

0比13慘敗日本　曾豪駒疑眼眶泛紅：所有責任我扛

6比0派林昱珉？曾豪駒：一開始就設定好　台韓戰先發也定了

飆三振！東京巨蛋響《將軍令》　曾峻岳直呼感謝：我自己也嚇到

陳傑憲骨裂拒休「帶傷練打」！　 三度開轟全場驚呼

「挑戰！挑戰！」莊陳仲敖拍帽示意！　賽後笑曝教練提醒沒ABS

重申兩岸互不隸屬！　陸委會駁斥王毅自欺欺人：一再扭曲歷史文件

起床就滑！　陸70歲老人每日沉迷手機12小時竟致「近視2300度」

東京審判80周年！我法官梅汝璈力爭日7甲級戰犯絞刑　溥儀出庭作證

14年逆襲！單親媽「3千元擺攤起家」現年收千萬　她喊：不想孩子窮

未來不是AI取代人類　陸學者：會用AI的人「淘汰」不會的人

科技改變銀髮經濟　陸專家：80歲不去養老院！AI助老若研發成功

「築牆設壘只能孤立自己」　王毅：樂見歐洲走出保護主義「小閣樓」

2天寫完一本！中國多名網友用AI生成500萬字小說「月入超45K」

王毅直指菲國在南海問題：興風作浪不得人心，無事生非沒市場

王毅連四問：日本沒資格插手台灣事務　強調中日走向取決日方選擇

劍湖山40週年推歌廳秀　黃西田領軍藝人同台吸引長輩族群

五色湯圓補天穿　台東桃竹苗客屬同鄉會推廣客家文化

阿翔砸雞蛋火力全開！籃籃衣服全遭殃　激烈場面曝光

重申兩岸互不隸屬！　陸委會駁斥王毅自欺欺人：一再扭曲歷史文件

起床就滑！　陸70歲老人每日沉迷手機12小時竟致「近視2300度」

阮昭雄力挺劉品妡進北市議會　喊話大安文山鄉親9至15日顧電話

台灣黑熊認證好吃雞肉！「雞世界」獲贈「友善黑熊夥伴」掛牌

打造透明政府！雲林縣舉辦廉政治理工作坊備戰透明晶質獎

橋頭首座社宅動土！鄰近台積電　最快2029年完工

比真洞房還火熱！張凌赫低吼：把我衣服脫了　自加曖昧細節撩田曦薇

i-dle大巨蛋喊「我是誰」　雨琦看舒華話太多：好了辣

大陸熱門新聞

影／王毅談台灣：統一進程不可阻擋　「順之者昌，逆之者亡」

影／記者問「平時運動嗎」　甄子丹愣：不運動我怎麼拍武打片？

2026兩會／王滬寧赴人大「台灣團」：要增強「必勝信心」

2026兩會／習近平：軍中絕不能有對黨「懷有二心」之人

2天寫完！中國多人用AI生成小說月入超45K

陸文旅部長：「成為中國人」成網路熱詞

王毅談伊朗重申停火止戰　批美：拳頭硬不是道理硬　

單親媽「3千元起家」現年收千萬　她：不想孩子窮

2026兩會／海南封關下一步　官方：向90％零關稅水準推進

王毅：台灣是中國內政日本有什麼資格插手？

不認同中美共治！　王毅：中國絕不走國強必霸老路

影／斥高市「台灣有事論」　王毅翻歷史舊帳：不允許為侵略翻案

科技改變銀髮經濟　陸專家：80歲不去養老院

未來不是AI取代人類　陸學者：淘汰不會的人

更多熱門

相關新聞

青光眼年輕化！走路常撞到家具是警訊

青光眼年輕化！走路常撞到家具是警訊

40多歲張先生本身有高度近視、平時需長時間盯著電腦工作。近半年來，他發現自己常常「笨手笨腳」，走路常莫名撞到門框或桌角，經常打翻放在桌邊的水杯，還伴隨著眼睛脹痛。起初他以為只是太過疲勞，直到接受眼科檢查，才驚覺眼壓過高，且周邊視野已出現不可逆的缺損，確診為青光眼。

春節乖乖坐著滑手機？當心孩子恐陷「AI假友誼」陷阱

春節乖乖坐著滑手機？當心孩子恐陷「AI假友誼」陷阱

視力老化　一次處理不必再忍

視力老化　一次處理不必再忍

義大利白內障手術要等1年　奶奶特地「到台灣治療」

義大利白內障手術要等1年　奶奶特地「到台灣治療」

「噴1萬元配眼鏡」懷疑被當盤子！內行揭真相

「噴1萬元配眼鏡」懷疑被當盤子！內行揭真相

關鍵字：

高度近視手機成癮白內障視力惡化

讀者迴響

熱門新聞

台灣10局5比4氣走韓國！8強還有希望

球迷觀戰「默默1舉動」瘋傳　日本人：難怪我愛台灣

中華隊抗韓成功！三方互咬劇本啟動

古林手指流血仍撐到5局　退場眼眶泛紅

東京巨蛋慘案？韓國1分差負台灣　韓媒崩潰

疑遭2000萬債務壓垮！台中夫妻雙亡悲劇　失聯18歲兒找到了

即／台中夜景餐廳意外！19歲男翻車命危

倒春寒！　又要跌破10℃

東京巨蛋全面警戒迎天皇到來

獨／台中爆紅餐廳離奇車禍　空軍志願役下車查看遭壓死

日本晉8強條件　韓國輸台灣→至少第2

爽贏韓國！中華隊「晉級剩1條路」有難度　網炸鍋

韓媒怒批惠特康「英雄變逆臣」

曾豪駒向捷克道歉！親曝大幅領先仍盜壘原因

AV女優「懷孕超過41周」生了！　產下3408g健康男寶

更多

最夯影音

更多
捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚

捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚
伊朗總統道歉了！宣布不再攻擊鄰國　但絕不可能無條件投降

伊朗總統道歉了！宣布不再攻擊鄰國　但絕不可能無條件投降

費爾柴德滿貫砲送媽媽！　「代表母親的國家台灣是莫大榮幸」

費爾柴德滿貫砲送媽媽！　「代表母親的國家台灣是莫大榮幸」

大谷翔平上三壘敘舊打招呼！　張育成驚「碰一下就全壘打」認差距

大谷翔平上三壘敘舊打招呼！　張育成驚「碰一下就全壘打」認差距

《天機試煉場》精準算命爆雞皮　神童和父母斷絕...她曾流產兩次

《天機試煉場》精準算命爆雞皮　神童和父母斷絕...她曾流產兩次

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面