明後天半個台灣有雨　低溫探12度「高山有望迎雪」

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

明天大陸冷氣團南下，北部及東半部水氣增多，後天輻射冷卻影響下，低溫下探12度，3000公尺以上高山有降雪機率。周四至周六清晨另一波冷氣團接續影響，北部及東半部再轉濕冷。

中央氣象署預報員賴欣國表示，未來一周受到兩波大陸冷氣團影響，明天冷氣團南下，北部、東半部地區及中南部山區有雨，基隆北海岸、宜蘭及恆春有局部大雨。周二華南雲系東移影響，北部、東半部地區及中南部山區降雨外，中部平地也有零星雨。

賴欣國指出，周三冷空氣減弱，水氣減少，花東、恆春地區有局部短暫雨，南部山區也有零星雨。周四、周五有另一波冷氣團影響，桃園以北、東半部有零星雨。周六白天冷空氣減弱，各地晴到多雲，僅台東、恆春有零星短暫雨。下周日僅基隆北海岸、東半部、恆春地區及大台北山區有零星短暫雨。

溫度方面，他表示，明、後天中部以北低溫下探14至16度，輻射冷卻影響下，周二晚間至周三清晨局部空曠地區可能來到12至13度。周三短暫回溫，周四至周六清晨另一波冷氣團南下，北部低溫14至16度，中南部16至18度，周四晚間至周五清晨輻射冷卻影響，局部仍有12至13度機率。周六冷空氣減弱，北部高溫回到22度，中南部約26度左右。

另外，賴欣國也說，後天3000公尺以上高山有降雪機率，提醒民眾留意。

