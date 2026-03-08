　
國際

日本自衛隊飛機「抵達馬爾地夫」待命！　隨時準備撤僑

▲▼ 日本防衛大臣小泉進次郎。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本防衛大臣小泉進次郎派遣自衛隊飛機前往馬爾地夫待命。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本自衛隊KC767空中加油運輸機8日清晨3時從愛知縣小牧基地緊急起飛，經過10多小時飛行後於日本時間下午1時40分（台灣時間中午12時40分）降落在伊朗東南方的馬爾地夫，隨時準備執行中東地區日本僑民撤離任務。這架擁有200人運載能力的軍機將在當地待命，一旦政府安排的民間包機無法使用，或撤離人數超出預期時將即刻投入行動。

根據《日本放送協會》報導，隨著伊朗局勢持續緊繃，日本防衛大臣小泉進次郎6日下令派遣自衛隊飛機前往馬爾地夫待命。小泉8日在宮城縣東松島市視察時向媒體表示，「今天凌晨從日本出發的KC767空中加油運輸機已經抵達馬爾地夫，為了在需要運送僑民時能夠迅速應對，機組人員將預備待命。」

他強調，「保護海外僑民是政府最重要的職責之一，防衛省與自衛隊將密切關注情勢發展，與外務省等相關部會及各國緊密配合，全力確保僑民安全。」

這架KC767空中加油運輸機是以波音767民航客機為基礎改裝而成的多功能軍用機種。除了能在空中為戰鬥機進行燃料補給外，貨艙最大可承載30噸貨物。若在貨艙內加裝座椅配置，最多能載送約200名乘客。這款軍機曾在2023年以色列、巴勒斯坦衝突升溫期間，成功將滯留在當地的日本民眾安全送回羽田機場。

日本防衛省表示，「我們將保持高度警戒，為確保當地僑民安全，會與外務省等相關部會保持緊密聯繫合作。」

 
03/06 全台詐欺最新數據

行政院長卓榮泰昨天現身東京巨蛋觀看WBC台捷大戰，引發關注。卓榮泰今（8日）受訪表示，昨天是休假日、自費而且是私人的活動，在日本與國人一起為Team Taiwan加油是唯一安排，沒有其他任何目的。台北市議員游淑慧對此痛批，原本受邀擔任開球嘉賓的日本首相高市早苗，在開賽前夕突然宣布取消出席，因中東地緣政治情勢急遽升高，需要立即因應，但同一時間，卓榮泰卻在國內政務繁忙、立法院紛擾不斷之際，因為休假要看球，包機飛到東京看比賽。

