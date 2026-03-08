「我三八、我驕傲！」關山警分局長贈禮　向女力同仁致敬

▲婦女節前夕關山警溫馨送禮。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

在「三八婦女節」前夕，台東縣警察局關山分局洋溢溫馨氣氛，分局長龔士哲特別準備精緻麻布小提包，內含旅行三件組（洗髮精、沐浴乳、乳液）、曬衣架2個及眼罩組等實用小禮品，逐一致贈給分局內每位女性同仁，向她們長年在治安、交通及為民服務工作上的辛勞與付出表達最誠摯的感謝。

龔士哲表示，女性同仁在警察工作崗位上，無論是外勤巡邏、受理報案、交通疏導，或是偵查內勤與行政支援，都展現高度專業與韌性。她們不僅在第一線面對各種突發狀況，更以細膩與耐心傾聽民眾需求，用溫暖化解對立，以同理心搭起警民溝通的橋梁，讓民眾看見警察「柔」的一面，也逐漸改變社會對警察只有「剛」硬形象的刻板印象。團體合影時，大家齊聲喊出「我三八、我驕傲！」，現場笑聲不斷，氣氛溫馨熱絡。

龔士哲指出，「三八」不只是節日，更象徵女性自信、獨立與堅韌的精神。關山分局的每一位女警及女性同仁，都是守護地方治安的重要力量，值得被看見、被肯定，也值得為自己感到驕傲。

此外，今年春節期間分局全力投入「115年加強重要節日安全維護工作」，緊接著元宵節各項活動的維安與交通疏導勤務，女警同仁同樣堅守崗位，犧牲與家人團聚的時光，默默守護轄區治安與交通順暢。龔士哲表示，在年節與元宵勤務圓滿落幕後，也鼓勵同仁適度安排休假，無論是國內旅遊或出國走走，都能好好放鬆身心。此次準備的旅行三件組、曬衣架及眼罩組等小物，正是貼心呼應旅遊需求，希望同仁在忙碌工作之餘，也能為自己安排一段放鬆時光，在旅途中充電再出發。

關山警察分局表示，警察工作向來強調紀律與效率，但更需要溫度與關懷。透過婦女節前夕的暖心活動，不僅讓女性同仁感受到尊重與肯定，也傳達分局重視性別平權與友善職場的理念。未來將持續打造相互支持、彼此成就的工作環境，讓每一位同仁都能在專業中成長、在付出中被看見，共同守護地方平安。