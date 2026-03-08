小黑狗遭揮棍狂毆！動保處找到台中惡飼主　扣留犬隻送收留所安置

▲北屯區虐待犬隻案，動保處已扣留犬隻並將依法裁處。（圖／翻攝台中動保處，下同）

記者劉人豪／台中報導



台中市北屯區后庄路6日晚傳出陣陣淒厲的慘叫聲，有民眾目睹並拍下有名男子拿棒子朝小黑狗的頭猛打。對此，台中市動保處表示，今（8）日又見飼主牽狗於同一處休息，並作勢拿菸燙狗，已先將小黑狗送至動物醫院，飼主涉及傷害動物等違反動物保護法相關規定，將依法進行裁處。

有民眾6日目睹並拍下有名男子拿棒子朝小黑狗的頭猛打，打一下，黑狗就狂叫一聲，男子不理會路人勸說，更不怕對面住戶拍攝，更慘的是，黑狗脖子被繩索綁住，根本跑不了，只能崩潰哀號。

動保處表示，8日約1時40分左右，接獲通報又見飼主牽狗於同一處休息，並作勢拿菸燙狗，旋即派員至現場會同警方處理。犬隻目測無明顯外傷，精神體態尚可，為保全證據並確保動物安全，現場扣留犬隻。已先將案犬送至動物醫院，經獸醫師進行動物理學檢查及X光檢查後，初步結果犬隻未見燙傷痕跡，健康狀況良好，後續送至動物收容所安置。本案行為人涉及傷害動物等違反動物保護法相關規定，將依法進行裁處。

動保處呼籲任何人不得騷擾、虐待或傷害動物。若該行為導致動物受傷，可依違反動物保護法處1萬5千元以上、7萬5千元以下罰鍰。民眾若發現動物受虐或不當對待，可撥打台中市1959動保專線並提供具體事證，動保處將依法處理。