卓榮泰自費包機赴日觀賽被藍白罵翻　王義川嗆：你們「媽寶」有去啊

▲民進黨立委王義川訪日，拜會國土交通省副大臣佐佐木紀。（資料照／郭國文國會辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

世界棒球經典賽（WBC）5日於日本東京巨蛋開打，中華隊昨日對上捷克隊，行政院長卓榮泰遭爆搭乘華航專機低調現身球場應援。行政院對此表示，這是卓榮泰私人行程。不過仍引發藍營質疑包機費用誰出、不關心國內時事等。對此，也有赴日替中華隊加油並進行國會外交的民進黨立委王義川今（8日）嗆聲，一個很可悲的政黨，「因為頭家嬤要求中國立委不能去日本看球，一堆號稱棒球迷的中國立委不敢去，只有媽寶偷偷跑去，其他人都不敢去」。

民進黨立委王義川今（8日）在社群平台發文嗆聲，一個很可悲的政黨，「因為頭家嬤要求中國立委不能去日本看球，一堆號稱棒球迷的中國立委不敢去，只有媽寶（指藍委洪孟楷）偷偷跑去，其他人都不敢去」。

王義川說，現在台灣贏南韓了，中國人還在崩潰，開始在問為什麼台灣立委可以去，他們不能去？「你們媽寶有去啊！」

王義川接續指出，台灣閣揆突破外交困境，以多元外交管道，54年來首位閣揆踏上日本土地。「中國立委又崩潰，開始問怎麼可以去？你們是幫誰問？台灣外交因為中國立委的母國處處阻撓，本來就很困難」。

王義川表示，「台灣閣揆不會跟你們說管道是什麼啦？又不是傻了，還要跟你們這群人說讓你們回去報告嗎？」要當台灣立委就不要一直唱衰台灣，「和我們一起為了台灣外交大突破，台灣隊贏球開心不是很好嗎？」

針對質疑聲浪，行政院長卓榮泰今出席中華電信「全台集氣 最強應援在中華」公播活動觀賞台韓大戰前受訪表示，有掌握國內情況，昨天是休假日的自費私人活動，唯一安排就是和國人一起為Team Taiwan加油，沒有其他的任何目的，所以也沒有任何評論。