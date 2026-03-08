　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普傳考慮派特種部隊深入伊朗　「奪450kg濃縮鈾」阻核武計畫

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲ 川普傳出可能派特種部隊奪取伊朗濃縮鈾。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國川普政府傳出考慮派遣特種部隊深入伊朗境內，執行確保核武原料安全的高風險任務。美國新聞網站Axios引述4名知情人士透露，美國與以色列已針對戰事後期派遣特種部隊進入伊朗、取得該國高濃縮鈾庫存進行討論，將是阻止德黑蘭當局發展核武的關鍵行動。

川普7日在空軍一號上向媒體表示，「或許在某個時刻我們會這麼做」，強調地面部隊進駐必須有「非常充分的理由」。他指出，若真的執行此行動，伊朗軍力將被削弱到無法進行地面作戰。國務卿盧比歐在國會簡報中也坦言，「必須有人進去取得這些物質」，但未點名具體人選。

消息人士指出，行動方案包括2種選項——將核物質完全移出伊朗，或派遣核武專家在現場稀釋處理。任務團隊可能包括特種作戰人員與科學家，也可能是國際原子能總署（IAEA）專家。伊朗目前擁有450公斤濃度達60%的濃縮鈾，只需數周即可提煉至武器級別，若全數提煉至90%純度，足以製造11枚核彈。

美國與以色列去年6月對伊朗核設施發動空襲後，這批濃縮鈾已被埋在瓦礫堆下，伊朗至今無法取得。美國官員透露，大部分庫存位於伊斯法罕地下設施，其餘分散在福爾多和納坦茲。白宮發言人李威特表示，川普「明智地保留所有選項」，不排除任何可能性。

03/06 全台詐欺最新數據

442 1 6657 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

標籤:川普伊朗濃縮鈾特種部隊核武

