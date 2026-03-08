　
政治

幕後／京華城案宣判關鍵20天！民眾黨訂反攻時間表　扭轉柯文哲「世紀冤案」

▲▼台北地院審理京華城案，9月5日裁定柯文哲以新台幣7000萬元交保，柯文哲與陳佩琪在支持者小草們簇擁下離開北院。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲羈押一年後，小草支持者不減反增、越發凝聚。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲身陷京華城案泥沼，自2024年9月遭羈押後，歷經一年多的調查、答辯，一審預計在3月26日宣判。柯文哲在2025年9月5日以7000萬天價交保金交保，在幕僚規劃下逐步重回螢光幕；如今面臨官司判決的關鍵時間點，柯營更鎖定拿手的輿論空戰，訂出「反攻時間表」直指京華城案是政治辦案，串起各事件節點以及參與其中的內政部、監察院、廉政署等，向社會描繪出，這是一場針對柯文哲而來、精心策畫的政治謀殺。

▲▼柯文哲聲請評鑑林俊言，鄭深元，柯文哲。（圖／記者周宸亘攝）

▲柯文哲日前在律師陪同下，到法務部遞狀痛批北檢集體違法。（圖／記者周宸亘攝）

「中華民國檢察官可以這樣幹嗎？更重要的，這不是一個人幹，而是一群人幹的！」柯文哲3日時親征法務部遞狀申請個案評鑑，痛批北檢集體違法，他並疾言厲色說道，這絕非單一檢察官的脫軌演出，而是國家機關惡意的「集團性縱容」，蓄意透過恐嚇手段入人於罪，「司法應該以證據為基礎，而不是靠『編故事』來定罪！」

隨著時序進入3月，京華城案的一審宣判日步步接近，柯文哲的控訴司法不公的手段也越發激烈，已不僅僅是在自家網路社群平台發聲，更大膽踏入主流媒體，直面社會輿論抒發整起案件不公不義之處。直接到法務部遞狀嗆聲，更激起不少社會關注。

根據民眾黨規劃，京華城案將定調為「世紀冤案」。參與者包括4大黑手：監察院，主動發起調查的委員不懂都市計畫法規卻強⾏糾正 ，還在2024大選前夕洩漏調查報告供特定政黨操作；內政部，扭曲法令原意，成為檢⽅入罪的虛偽基礎；北檢，為羅織罪名不擇手段，勾結特定媒體未審先判、營造柯文哲貪贓枉法的輿論風向；廉政署，政風⼀條鞭，長期與台北市政風處對柯進行政治偵蒐。

時序要一路回溯到2023年3月，監察院自主啟動調查，本計劃要將京華城案打成柯文哲的「興票案」，影響總統大選，但最終效果有限。監院、檢調系統仍不放棄，2024年包括監院、北檢、北市議會等單位集體調查、順藤摸瓜，把柯文哲羈押禁見長達1年。

▲▼柯文哲聲請評鑑林俊言，鄭深元，柯文哲。（圖／記者周宸亘攝）

民眾黨內認為，事後證明，北檢起訴柯文哲的多項罪名根本是錯誤指摘、先射箭再畫靶、更以押人取供方式逼多名證人說出對柯文哲不利之證詞。北檢的起訴書，堪稱是為了陷柯文哲入罪的構陷之書。

其中，民眾黨更發現，監察院啟動調查京華城案後，在2023年7月函詢內政部詢問法規適用性問題，內政部在7月28日回覆的數十頁內容中「明確指出並無違法」，且台北市政府都委會為審議機關，應尊重委員會核定。

但接著2023年8月時，監察院約談前內政部政務次長花敬群、時任國土署署長吳欣修後後，內政部說法轉向對柯文哲不利，甚至隱匿該份回函公文。民眾黨立院黨團索資時，更被內政部以「復查京華城容積獎勵案刻由司法機關審理中，依政府資訊公開法第18條第1項第2款規定，應限制公開或不予提供」，不提供該份資訊。

另一方面，除了行政單位不合理的手段外，檢調系統更是為陷柯文哲入罪不擇手段。威逼證人咬柯、引導證人講出脫離實情但不利於柯的證詞，彭振聲被羈押4個月偵訊超過30次、以抽銀根威脅沈慶京、用「補充理由書第十八」逼供邵琇珮，甚至竄改筆錄等，或是不斷傳喚證人只為得到早已預設好立場的答案，在在都凸顯京華城案是政治辦案的痕跡。

黨內人士說，此階段要突顯出，京華城案就是一個要打壓柯文哲的政治案件，從總統大選年就開始鋪排至今。細究起訴內容，很多根本無法成立，「如果不點出這是一起徹頭徹尾的政治事件，外界很難認知到，案件結果不會是單純的司法判決」。

據了解，民眾黨內已排好「反攻時間表」，要將戰場拉回熟悉的空戰領域，在3月26日一審宣判前，透過多平台專訪的方式全力爭取社會輿論的認同，讓大眾認知到這起預謀多時的政治謀殺，扭轉柯文哲在司法攻防上的頹勢。

▲▼台北地院審理京華城案，柯文哲、沈慶京、應曉薇等三名被告出庭辯論，中午休息時間外出用餐。（圖／記者湯興漢攝）

▲柯文哲過去一年多來多次進出法院交手北檢。（圖／記者湯興漢攝）

