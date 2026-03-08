全國學生音樂比賽南區決賽台東登場　山海之城以樂迎賓

▲全國學生音樂比賽南區決賽台東舉行。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

由教育部指導、國立台灣藝術教育館主辦，台東縣政府承辦的114學年度全國學生音樂比賽團體項目南區決賽，近日在台東藝文中心等地熱鬧登場，來自南區各縣市的優秀學生團隊齊聚一堂，以音樂交流情誼、以旋律傳遞夢想。8日在台東縣立田徑場舉行行進管樂比賽，縣府教育處長蔡美瑤代表縣長到場，為參賽的寶桑國中加油打氣，期盼學生們展現實力、再創佳績。

本項比賽自3月初起，陸續在文化處藝文中心演藝廳、國立台東大學校本部演藝廳、產學創新園區國際會議廳及台東縣立體育場等場地舉行，競賽項目涵蓋管樂合奏、管弦樂合奏、打擊樂合奏、兒童樂隊、同聲合唱、直笛合奏、木管五重奏及行進管樂等多元類別，各式樂器聲響在台東交織，展現青春活力與藝術能量。

台東縣政府表示，音樂是一種跨越距離與語言的力量，孩子們在舞台上所展現的不只是技巧，更是無數次練習後累積的堅持與勇氣。台東縣能承辦此次全國性賽事深感榮幸，能以最真誠的熱情迎接各地師生，是縣府團隊的光榮與喜悅。教育處長蔡美瑤今日上午也特地到場，除為台東縣參賽團隊加油打氣外，也向遠道而來的評審委員致意，感謝其專業與辛勞。

蔡美瑤進一步指出，全國學生音樂比賽是推動藝術教育的重要舞台，台東多所國中小學參與賽事，學生利用課餘時間投入練習，從合奏默契到舞台禮儀，每一個細節都凝聚了師長的悉心指導與家長的支持。透過競賽與交流，不僅能提升學生藝術視野，也讓更多人看見台東深耕藝術教育的成果。

台東縣政府表示，未來將持續以開放與熱情的姿態，打造更多藝術展演與交流平台，讓學生在多元舞台上展現才華，也讓音樂與藝術持續在山海之城流動，陪伴更多孩子勇敢追逐夢想。