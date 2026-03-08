　
地方 地方焦點

全國學生音樂比賽南區決賽台東登場　山海之城以樂迎賓

▲全國學生音樂比賽南區決賽台東舉行。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲全國學生音樂比賽南區決賽台東舉行。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

由教育部指導、國立台灣藝術教育館主辦，台東縣政府承辦的114學年度全國學生音樂比賽團體項目南區決賽，近日在台東藝文中心等地熱鬧登場，來自南區各縣市的優秀學生團隊齊聚一堂，以音樂交流情誼、以旋律傳遞夢想。8日在台東縣立田徑場舉行行進管樂比賽，縣府教育處長蔡美瑤代表縣長到場，為參賽的寶桑國中加油打氣，期盼學生們展現實力、再創佳績。

本項比賽自3月初起，陸續在文化處藝文中心演藝廳、國立台東大學校本部演藝廳、產學創新園區國際會議廳及台東縣立體育場等場地舉行，競賽項目涵蓋管樂合奏、管弦樂合奏、打擊樂合奏、兒童樂隊、同聲合唱、直笛合奏、木管五重奏及行進管樂等多元類別，各式樂器聲響在台東交織，展現青春活力與藝術能量。

台東縣政府表示，音樂是一種跨越距離與語言的力量，孩子們在舞台上所展現的不只是技巧，更是無數次練習後累積的堅持與勇氣。台東縣能承辦此次全國性賽事深感榮幸，能以最真誠的熱情迎接各地師生，是縣府團隊的光榮與喜悅。教育處長蔡美瑤今日上午也特地到場，除為台東縣參賽團隊加油打氣外，也向遠道而來的評審委員致意，感謝其專業與辛勞。

蔡美瑤進一步指出，全國學生音樂比賽是推動藝術教育的重要舞台，台東多所國中小學參與賽事，學生利用課餘時間投入練習，從合奏默契到舞台禮儀，每一個細節都凝聚了師長的悉心指導與家長的支持。透過競賽與交流，不僅能提升學生藝術視野，也讓更多人看見台東深耕藝術教育的成果。

台東縣政府表示，未來將持續以開放與熱情的姿態，打造更多藝術展演與交流平台，讓學生在多元舞台上展現才華，也讓音樂與藝術持續在山海之城流動，陪伴更多孩子勇敢追逐夢想。

03/06 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

25檔股東會紀念品開獎！
狂賀中華隊贏韓國　超商「優惠一次看」！
陳傑憲「決死頭部滑壘」震撼　日網驚呼：這場台韓戰該載入史冊！
台灣不好對付！韓媒點出1關鍵：未來成為「更可怕的球隊」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

劍湖山40週年推歌廳秀　黃西田領軍藝人同台吸引長輩族群

五色湯圓補天穿　台東桃竹苗客屬同鄉會推廣客家文化

台灣黑熊認證好吃雞肉！「雞世界」獲贈「友善黑熊夥伴」掛牌

打造透明政府！雲林縣舉辦廉政治理工作坊備戰透明晶質獎

斗六市長盃慢速壘球賽登場　400名選手熱血揮棒

張啓楷林昱孜東區服務處揭牌　宣示打造親子友善嘉義市

婦女節+天穿日　關山警假日深入社區宣導防詐與交通安全

台東警成功分局3月交通大執法　全力防制事故提升交通安全

「我三八、我驕傲！」關山警分局長贈禮　向女力同仁致敬

婦女節暖心登場　雲林女力市集吸引民眾參與

仁王護國息災祈福法會屏東登場

軍事院校校友盃慢壘賽台南開打18隊聯合開球場面壯觀

民進黨蘆竹新星呂宇晟　獲王世堅盛讚

新北金山中繼市場今開幕　侯友宜：打造舒適採買環境

基隆田徑場9月試營運　藍色跑道全天候開放

台中富商台南套房遭「寄生」男偽造租約換鎖偷住2、3年被逮

台灣燈會行動i郵車體驗熱烈排隊中

校長化身「婚禮歌手」紅包捐校務基金

台南市31校671童軍齊聚海事慶三五童軍節

林聰明沙鍋魚頭插旗台北　奪LaLaport南港坪效最優獎

新北農業創生邁新里程　永續餐桌串聯15家旅宿

埔里「玫開四度」參加英國柑橘果醬大賽　奪1金8銀16銅

三八婦女節送暖北門台南做工行善團修屋助弱勢

埔榮啟用旗艦心導管系統　患者心律不整免轉診

永樂警入校宣導　強化學童法治觀念與安全意識

永樂警入校宣導　強化學童法治觀念與安全意識

為提升學生法治觀念及自我保護能力，台東警察分局永樂派出所警員吳念橋日前走訪轄區學校，辦理校園法治與安全宣導活動，針對防詐騙、交通安全、家庭暴力防治及校園霸凌預防等議題進行說明，並透過實際案例分享及互動方式，加深學生印象，現場氣氛熱絡活潑。

關山警受邀農民節表彰大會宣導防詐與交安

關山警受邀農民節表彰大會宣導防詐與交安

大武警同步提醒交通與防詐注意事項

大武警同步提醒交通與防詐注意事項

林宏昇局長親赴關山分局頒「破案茶」

林宏昇局長親赴關山分局頒「破案茶」

守護校園婦幼安全　台東警走入校園

守護校園婦幼安全　台東警走入校園

音樂比賽南區決賽台東

台灣10局5比4氣走韓國！8強還有希望

球迷觀戰「默默1舉動」瘋傳　日本人：難怪我愛台灣

中華隊抗韓成功！三方互咬劇本啟動

古林手指流血仍撐到5局　退場眼眶泛紅

東京巨蛋慘案？韓國1分差負台灣　韓媒崩潰

疑遭2000萬債務壓垮！台中夫妻雙亡悲劇　失聯18歲兒找到了

即／台中夜景餐廳意外！19歲男翻車命危

倒春寒！　又要跌破10℃

東京巨蛋全面警戒迎天皇到來

獨／台中爆紅餐廳離奇車禍　空軍志願役下車查看遭壓死

日本晉8強條件　韓國輸台灣→至少第2

爽贏韓國！中華隊「晉級剩1條路」有難度　網炸鍋

韓媒怒批惠特康「英雄變逆臣」

曾豪駒向捷克道歉！親曝大幅領先仍盜壘原因

AV女優「懷孕超過41周」生了！　產下3408g健康男寶

