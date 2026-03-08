獨／高雄女騎士詭異路倒！遭車壓住無意識　神救援畫面曝　　　

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市左營區3日下午發生一起騎士突然倒地送醫事件。當天下午4時左右，一名53歲郭姓女子騎機車行經新庄仔路與新庄仔路766巷口時，不知道什麼原因，突然連人帶車向右側倒地，整個過程被附近監視器拍下。還好不到1分鐘，一輛巡邏警車經過發現，立刻幫忙通報救護車將人緊急送醫救治，《ETtoday新聞雲》獨家直擊整個過程。

▲女騎士不明原因就連人帶車倒在路邊 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲女騎士倒地後，不到1分鐘一輛警車剛好經過發現。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲警方人員上前查看婦人情況 。（圖／記者吳奕靖攝）

從監視器畫面可見，郭女當時騎機車沿新庄仔路行駛，但是不知道是什麼原因，突然間連人帶車就往路旁倒下，車子還壓住人，還好1分鐘後，一輛巡邏警車就出現在現場，由於發生地點是在派出所的對面，派出所人員也立刻衝出來幫忙，巡邏警車也往後挪移，幫忙擋住車流。

警方通知119派遣救護車，救護人員迅速到場協助，將擔架車推到人行道旁，並對倒地的郭女進行初步評估後將其抬上擔架，隨後送往醫院急救。送醫後，醫師表示將對郭女進一步檢查，釐清是否跟腦出血等突發性疾病有關。目前郭女仍在加護病房觀察治療中，意識尚未恢復。

▲救護人員抵達查看女子情況 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲女騎士準備被抬上擔架送醫 。（圖／記者吳奕靖翻攝）