生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

耗時1年模擬！高雄港迎17.2萬噸「MSC榮耀號」　首航載4500人赴日

▲▼85大樓,八五大樓,高雄八五大樓,承億酒店,亞洲新灣區,高雄洲際酒店,日航酒店,然一酒店。（圖／記者許宥孺攝）

▲MSC榮耀號首度以高雄港作為母港啟航前往日本沖繩，是歷年造訪高雄港最大規模的郵輪。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

郵輪旅遊越來越受國人歡迎。全球第3大郵輪企業地中海郵輪旗下「MSC榮耀號」，今（8）日首度以高雄為母港，將載著4500名旅客前往日本沖繩，展開5天4夜假期。事實上，「MSC榮耀號」是目前靠泊高雄港最大噸位的郵輪，要迎來大船入港並不容易，臺灣港務公司更爲此密集會議、模擬將近一年，以科學驗證高雄港的條件能安全靠泊超大型郵輪。

「MSC榮耀號」首航靠泊位於19~20號碼頭的高雄港旅運中心，今日傍晚6點將鳴笛駛離高雄港，載著4500名旅客出發前往沖繩。這不僅是2026年台灣春季首個航次，也是榮耀號首度以高雄港作為母港的首航航次，象徵地中海郵輪跨足南台灣郵輪市場，更創下歷年造訪高雄港最大規模的郵輪紀錄。

此次高雄港出發的春季航程有2班次，首航於3月12日返回高雄港，並將再次啟程前往日本沖繩、石垣島，享受6天5夜海上假期。後續2個航程則於基隆港啟航，先後訪問日本福岡、佐世保以及韓國釜山、日本福岡。

▲MSC榮耀號以高雄港作為母港首航，今盛大舉行啟航儀式。（圖／記者許宥孺攝）

▲MSC榮耀號今盛大舉行啟航儀式，高市府秘書長郭添貴致贈禮物予船方。（圖／記者許宥孺攝）

MSC地中海郵輪大中華區總裁黃瑞玲表示，進軍台灣3年，已達成超過10萬名旅客的營運紀錄，此次榮耀號高雄首航，首度推出數位智能管家，能及時解答旅客問題，還能協助訂餐、訂演出。為回應市場需求，今年暑假已將基隆母港9個航次增至11個，並繼續以「基隆、高雄雙母港」為核心，持續優化航線規劃與服務品質。

高雄市政府秘書長郭添貴表示，高雄港旅運中心設計上可承受 22 萬總噸的郵輪，今日 17.2 萬噸的榮耀號進駐，驗證了旅運中心的硬體實力。此次航程銷售表現亮眼，要感謝各大旅行社組成「最強銷售聯盟」，據他所知，高雄2航次幾乎班班全滿，且超越去年基隆港同期表現，簡直是不可能的任務。他也當場向業者請托，既然高雄擁有強大市場團隊與後勤支持，盼未來穩定經營、逐步增加航次。

▲臺灣港務公司總經理王錦榮。（圖／記者許宥孺攝）

▲臺灣港務公司總經理王錦榮。（圖／記者許宥孺攝）

臺灣港務公司總經理王錦榮表示，要讓這艘巨輪來到高雄港作為母港營運，確實非常不容易，當時船方對於超大型油輪進出港口有些顧慮，因此高雄港務分公司於2025年第2季起已展開數月的縝密準備，與地中海營運部門多次的現勘會議，第3季進入密集的前置作業討論，邀集地中海郵輪英國總部、高雄港引水人公會及相關單位召開視訊會議，針對航道條件、船舶特性與靠泊需求進行整體討論。

王錦榮指出，經過第三方專業機構辦理大型郵輪操船模擬試驗，以17萬噸級及20萬噸級郵輪為模擬對象，反覆模擬郵輪進出港及靠泊高雄港的各項情境。另外營運團隊也多次實地走訪高雄港旅運中心，檢視碼頭設施、繫泊配置與旅客動線等事項，雙方持續往返確認細節，確保所有準備工作周延到位，即便未來有20噸以上郵輪到訪也是沒問題。

▲▼MSC榮耀號首度以高雄港作為母港啟航前往日本沖繩，是歷年造訪高雄港最大規模的郵輪。（圖／記者許宥孺攝）

▲「榮耀大道」長達96米，集結娛樂、餐飲、購物體驗。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼MSC榮耀號首度以高雄港作為母港啟航前往日本沖繩，是歷年造訪高雄港最大規模的郵輪。（圖／記者許宥孺攝）

▲施華洛世奇水晶旋梯鑲嵌超過5萬顆水晶（圖／記者許宥孺攝）

「MSC榮耀號」總噸位17.2萬噸、船長315公尺、船寬43公尺、設計載客數5686人，船上配備2217間艙房，設有5間免費餐廳、8間付費餐廳。位於郵輪中心的「榮耀大道」素有海上香榭麗舍大道美名，集娛樂、餐飲、購物於一體；船上最具指標的則是施華洛世奇水晶旋梯，鑲嵌超過5萬顆水晶。

郵輪旅遊高雄港MSC榮耀號日本沖繩母港首航

