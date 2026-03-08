民眾黨批油價調整是「心理戰術」　綠委反嗆：在野懂不懂經濟？

▲民進黨團副幹事長、立委陳培瑜。（圖／民進黨立委陳培瑜國會辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

中東戰火升溫，國際油價狂飆，中油原要高幅調漲汽、柴油價格5.4元及4.8元，但考量到油價恐造成民生衝擊，經濟部昨急開會，中油宣布自9日凌晨0時起，汽、柴油價格將分別調漲1.5元及1.1元，引發民眾黨團幹事長邱慧洳、白委洪毓祥批評，政府此舉是心理戰術，要讓民眾產生「政府有在把關」的錯覺。對此，民進黨團副幹事長陳培瑜今（8日）反擊，當政府急著為人民謀取相關福利時，民眾黨只會用政治口水謀取政治福利，這樣的在野黨到底懂不懂經濟？

針對白營批評的，民進黨團副幹事長陳培瑜今（8日）透過自錄影片表示，歷任政府不管是國民黨、民進黨，本來就有相關機制必須做出調整，因應國際局勢，調整油價供應的實施政策。

陳培瑜說明，面對國際油價上漲，政府本來就有責任調整油價，協助民生、產業、人民度過這一波又一波的衝擊。看到在野黨說請政府要平穩物價，但是等到政府出手，願意透過油價補貼來平穩物價時，卻又說這是認知作戰，真的是「要馬兒好，又要馬兒不吃草」。

陳培瑜感慨，當行政院還有執政團隊急著為人民謀取相關福利時，民眾黨卻只會用政治口水謀取政治福利，這樣的在野黨到底懂不懂經濟？這樣的在野黨真的是可以信任的在野黨嗎？