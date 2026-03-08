　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民眾黨批油價調整是「心理戰術」　綠委反嗆：在野懂不懂經濟？

▲▼民進黨團副幹事長、立委陳培瑜。（圖／民進黨立委陳培瑜國會辦公室提供）

▲民進黨團副幹事長、立委陳培瑜。（圖／民進黨立委陳培瑜國會辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

中東戰火升溫，國際油價狂飆，中油原要高幅調漲汽、柴油價格5.4元及4.8元，但考量到油價恐造成民生衝擊，經濟部昨急開會，中油宣布自9日凌晨0時起，汽、柴油價格將分別調漲1.5元及1.1元，引發民眾黨團幹事長邱慧洳、白委洪毓祥批評，政府此舉是心理戰術，要讓民眾產生「政府有在把關」的錯覺。對此，民進黨團副幹事長陳培瑜今（8日）反擊，當政府急著為人民謀取相關福利時，民眾黨只會用政治口水謀取政治福利，這樣的在野黨到底懂不懂經濟？

針對白營批評的，民進黨團副幹事長陳培瑜今（8日）透過自錄影片表示，歷任政府不管是國民黨、民進黨，本來就有相關機制必須做出調整，因應國際局勢，調整油價供應的實施政策。

陳培瑜說明，面對國際油價上漲，政府本來就有責任調整油價，協助民生、產業、人民度過這一波又一波的衝擊。看到在野黨說請政府要平穩物價，但是等到政府出手，願意透過油價補貼來平穩物價時，卻又說這是認知作戰，真的是「要馬兒好，又要馬兒不吃草」。

陳培瑜感慨，當行政院還有執政團隊急著為人民謀取相關福利時，民眾黨卻只會用政治口水謀取政治福利，這樣的在野黨到底懂不懂經濟？這樣的在野黨真的是可以信任的在野黨嗎？

 
03/06 全台詐欺最新數據

442 1 6657 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

韓媒怒批惠特康「英雄變逆臣」
韓國隊最擔心的「惡夢劇本」成真！
張奕抗韓上演「神偷」本事又撿勝！替曾總發聲：不要自己扛
「連台灣都贏不了還談什麼8強」　韓媒點出輸球3大敗筆
分析／卓榮泰稱自費包機東京應援　真「私人」還是棒球外交？
輸給台灣！韓媒點名4大聯盟選手「表現令人遺憾」：根本贏不了

伊朗新領袖將出爐！　以色列嗆：選誰殺誰

伊朗新領袖將出爐！　以色列嗆：選誰殺誰

伊朗前最高領袖哈米尼被美以聯合空襲擊斃後，負責選出繼任者的專家會議8日傳出最新進展。伊朗官媒報導，由88名資深神職人員組成的專家會議已就新任最高領袖達成多數共識，目前尚未公布具體人選。但以色列公開放話，不論繼任者是誰都將繼續追殺下去。

「築牆設壘只能孤立自己」　王毅：樂見歐洲走出保護主義「小閣樓」

「築牆設壘只能孤立自己」　王毅：樂見歐洲走出保護主義「小閣樓」

沙烏地怒了！警告伊朗「不准再炸」

沙烏地怒了！警告伊朗「不准再炸」

嗆英航母太晚來！　川普發文狠酸施凱爾

嗆英航母太晚來！　川普發文狠酸施凱爾

以軍轟炸伊朗油庫　烈焰狂竄「黑夜變白天」

以軍轟炸伊朗油庫　烈焰狂竄「黑夜變白天」

