台灣不好對付！韓媒點出1關鍵：未來成為「更可怕的球隊」

▲中華隊以5：4擊敗韓國隊。（圖／記者林敬旻攝）

記者吳美依／綜合報導

世界棒球經典賽（WBC）中華隊大戰韓國隊，最終以5比4勝出。韓媒Xportsnews賽後感嘆，「韓國現在還能說台灣好對付嗎」，並指出台灣旅外球員激增，「未來將成為更可怕的球隊」。

台灣棒球崛起 1關鍵曝玄機

此前，韓國在WBC賽場上4度與台灣交手，包括2006年、2009年、2013年、2017年，均保持全勝紀錄。但自從2018年雅加達亞運之後情勢逆轉，最近7次交手韓國僅2勝5敗，2024年世界棒球12強賽更以3比6輸球。

Xportsnews指出，此情況與台灣旅外球員人數增加有關。2010年代前後，台灣潛力新秀進軍美國小聯盟的人數不斷增加，去年曾與李政厚共事的鄧愷威等球員，目前仍留在大聯盟。

▲南韓隊輸給中華隊後鞠躬致意。（圖／達志影像／美聯社）



根據美國職棒大聯盟（MLB）官網統計，本屆WBC共有30名「位列各球團前30名」的新秀參賽，台灣擁有多達6人，數量居所有參賽國之冠。雖然李灝宇和龍恩（Jonathan Long）因傷退出，投手陣容仍有多名小聯盟的明日之星坐鎮。

相較之下，韓國雖有李政厚、金慧成、惠特康等5名現役大聯盟球員，陣容看似優於一個大聯盟球員都沒有的中華隊，但台灣戰力非同尋常，這一點顯而易見。

記者預言成真 韓晉級條件嚴苛

MLB記者莫羅西（Jon Morosi）賽前就曾預測，憑藉2024年12強奪冠的氣勢，「台灣以小組第2晉級的可能性比韓國隊略高」，如今預言幾乎成真。

截至目前，韓國隊在C組首輪戰績為1勝2敗，如果想要達成17年來首度晉級8強的目標，必須開始計算各種可能性。如果澳洲輸給日本，韓國隊9日對戰澳洲時，必須以「9局內失2分以內，贏5分以上」的優勢取勝，條件相當嚴苛。