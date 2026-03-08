童年回憶掰了！高雄知名探索樂園宣布熄燈　網嘆：時代的眼淚

▲恐龍探索樂園合約到期，月底將熄燈結束營業。（圖／翻攝自樂園臉書）



記者許宥孺／高雄報導

位於高雄夢時代頂樓的「恐龍探索樂園」，是全台首座結合遊樂園的恐龍樂園。自2019年開幕起，廣受親子家庭歡迎，不料業者近日突襲宣布，因營運合約到期，將於3月31日正式結束營業，讓網友不僅感嘆「真是時代的眼淚」。

「恐龍探索樂園」於2017年6月開幕，位於夢時代頂樓戶外遊樂區，摩天輪旁是巨大的暴龍，園區內還能看到迅猛龍、腕龍、劍龍等12種恐龍模型，有的還會擺動身體發出聲音，帶小朋友來玩必拍6公尺高的巨大暴龍。

樂園採自由入場，遊樂設施有刺激、溫和類型，每項設施皆需收費，遊客也可購買400元遊樂套卡更划算。設施包括「探索古文明」沙坑、小火車、親子騎乘恐龍車、兒童超跑、飛越冒險谷、穿梭冒險谷、瘋狂旋轉塔、海怪大歷險、極速擂台等。

▲恐龍探索樂園在地經營9年，是不少高雄人的童年回憶。（圖／翻攝自樂園臉書）



園方近日發佈公告，感謝顧客一直以來對恐龍探索樂園的支持與陪伴，因場域營運合約到期，頂樓恐龍探索樂園將於2026年3月31日正式結束營業。「一路走來，感謝大家在這裡留下的每一段笑聲與回憶，感謝您的理解與支持。」