　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

童年回憶掰了！高雄知名探索樂園宣布熄燈　網嘆：時代的眼淚

▲▼恐龍探索樂園。（圖／翻攝自樂園臉書）

▲恐龍探索樂園合約到期，月底將熄燈結束營業。（圖／翻攝自樂園臉書）

記者許宥孺／高雄報導

位於高雄夢時代頂樓的「恐龍探索樂園」，是全台首座結合遊樂園的恐龍樂園。自2019年開幕起，廣受親子家庭歡迎，不料業者近日突襲宣布，因營運合約到期，將於3月31日正式結束營業，讓網友不僅感嘆「真是時代的眼淚」。

「恐龍探索樂園」於2017年6月開幕，位於夢時代頂樓戶外遊樂區，摩天輪旁是巨大的暴龍，園區內還能看到迅猛龍、腕龍、劍龍等12種恐龍模型，有的還會擺動身體發出聲音，帶小朋友來玩必拍6公尺高的巨大暴龍。

樂園採自由入場，遊樂設施有刺激、溫和類型，每項設施皆需收費，遊客也可購買400元遊樂套卡更划算。設施包括「探索古文明」沙坑、小火車、親子騎乘恐龍車、兒童超跑、飛越冒險谷、穿梭冒險谷、瘋狂旋轉塔、海怪大歷險、極速擂台等。

▲▼恐龍探索樂園。（圖／翻攝自樂園臉書）

▲恐龍探索樂園在地經營9年，是不少高雄人的童年回憶。（圖／翻攝自樂園臉書）

園方近日發佈公告，感謝顧客一直以來對恐龍探索樂園的支持與陪伴，因場域營運合約到期，頂樓恐龍探索樂園將於2026年3月31日正式結束營業。「一路走來，感謝大家在這裡留下的每一段笑聲與回憶，感謝您的理解與支持。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
442 1 6657 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
韓媒怒批惠特康「英雄變逆臣」
韓國隊最擔心的「惡夢劇本」成真！
張奕抗韓上演「神偷」本事又撿勝！替曾總發聲：不要自己扛
「連台灣都贏不了還談什麼8強」　韓媒點出輸球3大敗筆
分析／卓榮泰稱自費包機東京應援　真「私人」還是棒球外交？
輸給台灣！韓媒點名4大聯盟選手「表現令人遺憾」：根本贏不了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／高雄女騎士詭異路倒！遭車壓住無意識　神救援畫面曝　　　

小黑狗遭揮棍狂毆！動保處找到台中惡飼主　扣留犬隻送收留所安置

台中西屯夫妻雙亡...疑欠千萬債務走絕路　18歲獨子心碎認屍

快訊／雲林斗六工廠起火！天花板堆大量木屑悶燒　濃煙狂竄

童年回憶掰了！高雄知名探索樂園宣布熄燈　網嘆：時代的眼淚

快訊／八卦山傳墜谷！男松柏嶺步道「掉落40m」　尋獲已明顯死亡

男闖獅子林大樓電玩場移動監視器　辯「要蒐證」交出2把空氣槍

嘉義賞燈會不慎失足！2女跌落3公尺水溝　消防獲報到場救援

辦公室硬上曖昧女！想再1次她說「好啊」　淫男仍被判刑原因曝

快訊／台南14歲少年騎單車疑自撞電桿　送醫搶救不治

捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚

伊朗總統道歉了！宣布不再攻擊鄰國　但絕不可能無條件投降

費爾柴德滿貫砲送媽媽！　「代表母親的國家台灣是莫大榮幸」

大谷翔平上三壘敘舊打招呼！　張育成驚「碰一下就全壘打」認差距

0比13慘敗日本　曾豪駒疑眼眶泛紅：所有責任我扛

《天機試煉場》精準算命爆雞皮　神童和父母斷絕...她曾流產兩次

6比0派林昱珉？曾豪駒：一開始就設定好　台韓戰先發也定了

陳傑憲骨裂拒休「帶傷練打」！　 三度開轟全場驚呼

飆三振！東京巨蛋響《將軍令》　曾峻岳直呼感謝：我自己也嚇到

「挑戰！挑戰！」莊陳仲敖拍帽示意！　賽後笑曝教練提醒沒ABS

獨／高雄女騎士詭異路倒！遭車壓住無意識　神救援畫面曝　　　

小黑狗遭揮棍狂毆！動保處找到台中惡飼主　扣留犬隻送收留所安置

台中西屯夫妻雙亡...疑欠千萬債務走絕路　18歲獨子心碎認屍

快訊／雲林斗六工廠起火！天花板堆大量木屑悶燒　濃煙狂竄

童年回憶掰了！高雄知名探索樂園宣布熄燈　網嘆：時代的眼淚

快訊／八卦山傳墜谷！男松柏嶺步道「掉落40m」　尋獲已明顯死亡

男闖獅子林大樓電玩場移動監視器　辯「要蒐證」交出2把空氣槍

嘉義賞燈會不慎失足！2女跌落3公尺水溝　消防獲報到場救援

辦公室硬上曖昧女！想再1次她說「好啊」　淫男仍被判刑原因曝

快訊／台南14歲少年騎單車疑自撞電桿　送醫搶救不治

感動！盛讚陳傑憲帶傷不放棄代表中華隊　李洋日本觀戰好感動

明後天半個台灣有雨　低溫探12度「高山有望迎雪」

大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」

日本自衛隊飛機「抵達馬爾地夫」待命！　隨時準備撤僑

全國學生音樂比賽南區決賽台東登場　山海之城以樂迎賓

獨／高雄女騎士詭異路倒！遭車壓住無意識　神救援畫面曝　　　

買房「想省仲介費」大票爆共鳴！過來人反加碼　曝中肯1關鍵

「這男人太不可思議！」陳傑憲吵要上場　1使命爆發：怎能不愛他

台灣燈會破200萬人次！青森睡魔抵嘉展出　登上日本NHK、共同社

小黑狗遭揮棍狂毆！動保處找到台中惡飼主　扣留犬隻送收留所安置

柯以敏飛來台悼念小胖老師　見袁惟仁兒女暖鼓勵：要堅強

社會熱門新聞

疑遭2000萬債務壓垮！台中夫妻雙亡悲劇　失聯18歲兒找到了

即／台中夜景餐廳意外！19歲男翻車命危

獨／台中爆紅餐廳離奇車禍　空軍志願役下車查看遭壓死

高雄晚間死亡車禍！女騎士遭撞傷重亡

酒店妹醒來人在摩鐵！「嘴裡竟有奇怪味道」崩潰　隱眼失蹤

「妳是我的健達出奇蛋」人妻偷情遭抓包

中和四號公園對面晚間墜樓！77歲男身亡

快訊／台中爆紅餐廳意外　19歲男載女友翻車亡

女腳飄臭酸味　翁一聞驚覺遭騙150多萬

快訊／前人壽女經理吸金5000萬羈押禁見

即／19歲志願役遭車壓死　空軍司令部聲明

台南青葉橋重機騎士為閃電動代步車　遭爆頭輾斃

高雄三寶媽遭毒駕猛撞斷魂！夫喊：一定要判死

國道北上晚間自撞！駕駛、乘客雙雙送醫

更多熱門

相關新聞

高雄街頭驚見「移動任意門」　民眾看傻

高雄街頭驚見「移動任意門」　民眾看傻

機車族無極限！有民眾昨（7）日晚間行經高雄市三民區，驚見一部機車雙載，後座乘客在移動過程中，竟冒險扶著一扇木門，且頭頂空空未戴安全帽，不禁傻眼驚呼：「台灣機車真的什麼都能載！」轄區警方表示，經檢視影片，該部機車違反附載物品規定，且乘客未戴安全帽，合計最高可罰1100元罰鍰。

高雄毒駕撞死三寶媽　家屬淚求監視器

高雄毒駕撞死三寶媽　家屬淚求監視器

單親媽「沒借錢」竟遭3人登門討債

單親媽「沒借錢」竟遭3人登門討債

高雄驚傳警察遭圍毆！真相曝光　

高雄驚傳警察遭圍毆！真相曝光　

LOPIA升級版全球首店來了　周邊房價站5字頭

LOPIA升級版全球首店來了　周邊房價站5字頭

關鍵字：

高雄探索樂園夢時代恐龍

讀者迴響

熱門新聞

台灣10局5比4氣走韓國！8強還有希望

球迷觀戰「默默1舉動」瘋傳　日本人：難怪我愛台灣

中華隊抗韓成功！三方互咬劇本啟動

古林手指流血仍撐到5局　退場眼眶泛紅

東京巨蛋慘案？韓國1分差負台灣　韓媒崩潰

疑遭2000萬債務壓垮！台中夫妻雙亡悲劇　失聯18歲兒找到了

即／台中夜景餐廳意外！19歲男翻車命危

倒春寒！　又要跌破10℃

日本晉8強條件　韓國輸台灣→至少第2

獨／台中爆紅餐廳離奇車禍　空軍志願役下車查看遭壓死

東京巨蛋全面警戒迎天皇到來

爽贏韓國！中華隊「晉級剩1條路」有難度　網炸鍋

曾豪駒向捷克道歉！親曝大幅領先仍盜壘原因

AV女優「懷孕超過41周」生了！　產下3408g健康男寶

費仔媽驚兒子爆紅　曝他上屆婉拒原因

更多

最夯影音

更多
捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚

捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚
伊朗總統道歉了！宣布不再攻擊鄰國　但絕不可能無條件投降

伊朗總統道歉了！宣布不再攻擊鄰國　但絕不可能無條件投降

費爾柴德滿貫砲送媽媽！　「代表母親的國家台灣是莫大榮幸」

費爾柴德滿貫砲送媽媽！　「代表母親的國家台灣是莫大榮幸」

大谷翔平上三壘敘舊打招呼！　張育成驚「碰一下就全壘打」認差距

大谷翔平上三壘敘舊打招呼！　張育成驚「碰一下就全壘打」認差距

0比13慘敗日本　曾豪駒疑眼眶泛紅：所有責任我扛

0比13慘敗日本　曾豪駒疑眼眶泛紅：所有責任我扛

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面