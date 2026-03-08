男闖獅子林大樓電玩場移動監視器　辯「要蒐證」交出2把空氣槍

記者張君豪／台北報導



2月10日20時許，北市萬華區西寧南路36號「獅子林商業大樓」一處電玩遊藝場，一名男子闖入店內移動監視器引發與業者糾紛。萬華分局西門所當晚接獲店家報案，指有男子進入店內並移動店家監視器設備，請求警方到場協助處理。警方到場後，林男（25歲）表示僅稍微調整店內監視器拍攝角度，並稱此舉是為了蒐證，懷疑電玩店內有人賭博，但說不出店家涉賭的具體情況。業者確認監視器設備未遭破壞、損毀，不打算予追究相關責任。

▲林男攜帶空氣槍、鎮暴槍到獅子林大樓某電玩店蒐證，遭警方帶回調查。（圖／記者張君豪翻攝、下同）



但離奇的是，警員到場盤查過程中，林男竟主動交付身上攜帶的兩把手槍，經初步檢視是用以CO₂氣瓶擊發的鎮暴空氣槍。警員當場查扣兩把涉案槍枝，並將林男帶返派出所釐清案情。







槍枝經警方初步測試動能並未超標，但林男無正當理由攜帶類似真槍的玩具槍，警方仍依涉犯《社會秩序維護法》第65條第3款規定，移送台北地院簡易庭裁處。萬華警方呼籲，民眾如在公共場所發現可疑情形，應透過正當管道通報警方處理，避免自行介入可能引發更多衝突。也可立即撥打110請警方到場處理，警民共同維護社會治安。

