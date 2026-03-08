　
「這男人太不可思議！」陳傑憲吵要上場　1使命爆發：怎能不愛他

▲中華隊陳傑憲上場代跑。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊陳傑憲10局站上二壘代跑。（圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／劉維榛報導

台韓激戰到延長賽時，陳傑憲不顧手指骨裂傷勢，俯衝撲上三壘，拚戰精神令人熱血沸騰。對此，體育評論《體育大叔》感動直呼，這一幕瞬間想到《灌籃高手》櫻木花道名言「我只有現在啊！」不過陳傑憲才簽下10年合約，且骨裂需休養1個半月，仍為中華隊拚戰，「這個男人真的太不可思議了！」

體育大叔在臉書表示，看到帶傷上陣的陳傑憲撲上三壘時，腦中突然浮現《灌籃高手》畫面。櫻木花道在對山王工業的最後時刻背部受傷，仍堅持上場，並說出那句經典台詞「我只有現在啊！」

拉回現實當中，體育大叔說，陳傑憲其實並不是「只有現在」，他才與統一獅簽下10年合約，職業生涯與身體都十分珍貴，以及骨裂傷勢至少要1個月半才好，但他為了中華隊還是義無反顧拚戰，「這個男人真的太不可思議了！」

事實上，中職會長、民進黨團總召蔡其昌發文透露，陳傑憲直到賽前8小時仍堅定拜託總教練曾豪駒讓他先發，儘管教練團為保護選手未予排定，但陳傑憲展現的強大求勝意志，最終在關鍵時刻成為中華隊贏球的最後一塊拼圖。

體育大叔動容表示，原本以為，最理想的劇本是陳傑憲代打敲出致勝安打，沒想到最後竟是靠著跑壘拚命演出，仍然成為關鍵英雄。

值得一提的是，體育大叔直呼，陳傑憲的偶像是「韓國隊長」李政厚，而這場比賽，他正是以台灣隊長身分，而且是扎扎實實擊敗李政厚領軍的韓國隊，「你怎能不愛陳傑憲？」

03/06 全台詐欺最新數據

伊朗總統道歉了！宣布不再攻擊鄰國　但絕不可能無條件投降

