台灣5：4贏南韓！民進黨發言人嗨喊改名一天　網笑翻：明天你再出來

▲民進黨發言人韓瑩大玩諧音哏。（圖／翻攝自Threads／@hanying218）

記者詹詠淇／台北報導

中華隊今（8日）在世界棒球經典賽（WBC）C組預賽與韓國激戰至延長賽，最終以5比4驚險勝出，寫下經典賽史上首度擊敗南韓的重要一勝。對此，民進黨發言人韓瑩也大玩諧音哏嗨喊，「今天不叫韓瑩！」笑翻一票網友，「今天台灣贏！明天你再出來加油」、「瑩韓了！」、「明天要叫韓瑩就可以去邁阿密了」、「哈哈哈，立法院長今天叫韓國輸」。

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽今（8日）在東京巨蛋上演台韓關鍵戰。張育成、鄭宗哲先後開轟，中華隊一度落後又靠費爾柴德（Stuart Fairchild）8局逆轉兩分砲超前。南韓金倒永隨即追平，雙方4比4進入延長賽。10局上中華隊靠短打戰術推進，陳傑憲帶傷跑回超前分，最終守住領先，以5比4擊敗南韓，嗨翻全台灣。

有趣的是，名字諧音哏為「韓贏」的民進黨發言人韓瑩也開心到自製「梗圖」嗨喊「今天不叫韓瑩！」而在照片中，韓瑩穿著Team Taiwan的帽踢，開心盪著鞦韆。

該貼文也笑翻底下一票網友，「瑩韓了！」、「贏韓！」、「台贏！台贏！」、「台瑩」、「哈哈哈，立法院長今天叫韓國輸」。

由於中華隊能否挺進複賽前進邁阿密，關鍵掌握在南韓隊手中，接下來全台球迷必須轉向為南韓隊加油。只要明日韓澳之戰，南韓隊險勝，且韓澳兩隊在該場比賽的失分都高於中華隊的平均值，台灣就能憑藉較低的失分率取得分組第二名。為此，也有不少網友笑稱，「今天台灣贏！明天你再出來加油」、「明天要叫韓瑩就可以去邁阿密了」。