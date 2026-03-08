東京審判80周年！我法官梅汝璈力爭日7甲級戰犯絞刑　溥儀出庭作證

記者任以芳／綜合報導

大陸外交部長王毅於今8日例行記者會中提及，今年適逢東京審判開庭80周年，他表示，「東京審判，審的是人類良知，判的是歷史公正。」回首80年前，這場世紀審判，歷經兩年半的漫長庭審，由11國法官審判累計開庭818次，傳喚419名證人出庭，末代皇帝溥儀也是世紀證人，揭露日本罪行。其中，1946年國民政府派遣的法官梅汝璈受命代表大陸出任遠東國際軍事法庭法官，他不但爭取到應有的受降國座次，並且主張對首惡必須處以死刑。最後法庭以投票6比5的微弱優勢，將東條英機、土肥原賢二、松井石根等7名日本甲級戰犯判處絞刑。

▲2026兩會大陸外長王毅出席記者會提及今年是「東京審判80周年」：審的是人類良知，判的是歷史公正。（圖／記者陳冠宇攝）

血淚歷史：日本軍國主義在華惡行

日本首相高市早苗去年發表「台灣有事論」，讓中日關係陷入僵局。大陸外交部長王毅今8日在兩會中外記者會被問及高市早苗涉台言論如何影響中日未來走向。他首先強調，「中日走向何方是取決日方選擇」，去年是中國人民抗日戰爭勝利80周年，如此特殊年份，日本應該深刻反省過去走過的錯誤道路，包括侵略殖民台灣的劣跡。

王毅接著四次連續質問日本，「試問，台灣事務是中國的內政，日本有什麼資格插手？中國的台灣地區出了事日本有什麼權力行使自衛權？所謂集體自衛權是否意味要掏空規定放棄交戰權的和平憲法？聯想到當年日本軍國主義曾以『存亡危機事態』為藉口對外發動侵略，不能不使中國和亞洲各國人民高度警惕和憂慮：日本要向何處去？」

王毅繼續說，今年是東京審判開庭80周年。80年前，11國法官歷經兩年半庭審，以海量的鐵證昭示了日本軍國主義的累累罪行。「東京審判，審的是人類良知，判的是歷史公正。80年後的今天，歷史又給了日本一次捫心自省的契機。以史為鑒，可知興替；前事不忘，後事之師。」

談及「東京大審判」這段血淚歷史，身為中國人不能忘記，自1931年「九一八事變」至1945年抗戰勝利，日本軍國主義在華犯下罄竹難書的惡行。其中包括震驚中外的「南京大屠殺」，日軍在短短6週內殘殺超過30萬中國軍民；在東北實施殘忍的人體實驗（731部隊）；在華北推行滅絕人性的「三光政策」（殺光、燒光、搶光）；以及強徵無數婦女充當「慰安婦」。

▼ 由11個盟國組成的遠東國際軍事法庭在東京展開了長達兩年半的「東京審判」。（圖／翻攝 北京衛視 ）

1945年8月15日，日本宣布無條件投降，第二次世界大戰慘烈落幕，軍事上的結束並不代表正義的終結。1946年5月3日至1948年11月12日，由11個盟國組成的遠東國際軍事法庭在東京展開了長達兩年半的「東京審判」。這場和平對戰爭、文明對野蠻的世紀大審，不僅奠定戰後亞太秩序的法理基石，更是中國近代史上洗刷百年恥辱的重要一頁。

這場「東京審判」要追究發動侵略戰爭的幕後黑手，東條英機等首要甲級戰犯的刑事責任，審判累計開庭818次，傳喚419名證人出庭，受理證據4336份，庭審記錄高達48412頁，千萬字的筆錄記錄了日軍最黑暗的罪證。

▲香港演員劉松仁飾演梅汝璈入戲太深，下戲後拒絕與日本演員說話 。（圖／翻攝 東京審判電影）

梅汝璈受命出征：代表國民政府捍衛國格拍成電影



主要參與這歷史審判的梅汝璈自1934年起長期擔任中華民國政府立法院委員，並曾代理立法院外交委員會委員長。抗日戰爭勝利後，1946年受國民政府派遣，代表出任遠東國際軍事法庭法官，參與對日本甲級戰犯的世紀大審。在長達近3年的審判進程中，梅汝璈以嚴謹的法理邏輯與堅定的愛國立場，憑一己之力，把7名日本甲級戰犯送上絞刑台。

這場世紀審判，也被大陸高群書導演拍成了電影《東京審判》，投入近3000萬元人民幣，其中為了1:1還原遠東軍事法庭場景就耗資近1000萬元人民幣。

電影《東京審判》幾乎按照歷史還原改編，講述1946年遠東國際軍事法庭在東京審判日本戰犯的歷史史實。該法庭由11個國家的11名法官組成，受中華民國政府的委任，以梅汝璈為首的中國法官在大國利益主導的勢力擠壓下，奮力突圍，最終將以東條英機為首的七名戰犯送上絞刑架。

導演高群書強調，片中法庭戲台詞高達80%取自真實歷史紀錄，《梅汝璈日記》的精彩語錄更化作畫外音貫穿始終，賦予影片沉重的歷史質感。

飾演代表我國民政府法官梅汝璈的香港演員劉松仁，因入戲太深，在片場對飾演日本戰犯的演員怒目相向，戲外不與其交談，展現了當時背負國家血海深仇的沉重心理壓力。

▲代表我民國法官梅汝璈法官座位席次必須「首位」。（圖／翻攝 央視）

梅汝璈堅持死刑還公道：座次之戰與溥儀有力作證

電影也真實呈現梅汝璈在東京面臨的艱難阻礙。審判初期，大國利益交織。開庭預演前，澳洲籍庭長威廉·韋伯竟宣布將中國法官座次排在英國之後。梅汝璈當即嚴正抗議，「中國受日本侵害最烈、抗戰時間最久、犧牲最大，絕不接受排在英國之後！」

最終，在梅汝璈的據理力爭下，法官團表決通過按日本投降時受降國的簽字順序安排座次。這不僅是座位之爭，更維護國民政府與千萬中華民族的尊嚴。







▲ 東京大審判最重要、特殊歷史證人溥儀 。（圖／翻攝 百度 ）

東京審判的漫長進程，1946年8月16日被公認為「劃時代的日子」。那天法庭迎來了一位身分極為特殊的歷史人物，末代皇帝、同時也是由日本一手扶植的偽滿洲國「皇帝」溥儀。

溥儀的出現轟動全球，他不僅是日本侵華歷史的見證者，更是軍國主義操控傀儡政權最直接的物證。他在法庭上以證人身分出庭，親自揭露日本關東軍如何幕後操縱偽滿洲國、踐踏中國主權的罪行，戳破日本「大東亞共榮圈」謊言，為審判日本戰犯提供不可辯駁的有力證言。

另外，該審判更艱難的挑戰在量刑，法庭內部會議，各國法官對於是否處以死刑意見分歧。梅汝璈力排眾議，根據兩年多來搜集的南京大屠殺等暴行人證、物證，堅定主張死刑。在後續審判中，梅汝璈再次力排眾議，堅持對戰犯使用死刑。

梅汝璈第四代後人、梅汝璈故居講解員梅庭軍曾在採訪中說，為伸張正義，也為給死難者同胞討回血債，梅汝璈根據兩年多的審判過程中所揭示的日軍暴行，主張對首惡必須處以死刑。最後法庭以投票6比5的微弱優勢，將東條英機、土肥原賢二、松井石根等7名日本甲級戰犯判處絞刑。

東京審判80周年！我法官梅汝璈力爭日7甲級戰犯絞刑 溥儀出庭作證