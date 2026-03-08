　
男生變帥公式！美妝專家曝2化妝重點　台灣醫美範本：車銀優

▲▼車銀優。（圖／翻攝自Instagram／eunwo.o_c）

▲國內知名美妝專家Faith透露台灣男性整形範本是韓星車銀優 。（圖／翻攝自Instagram／eunwo.o_c）

記者吳奕靖／高雄報導

化妝不再只是女性專利！AI界美妝保養專家 Faith表示，近年男性越來越重視外貌管理，不僅開始學習化妝，也逐漸接受醫美調整，其中不少男性甚至把韓國男星車銀優視為外貌範本，從髮型、穿搭到妝容，都成為模仿對象，國內專業整形醫師邱浚彥呼籲接受醫美之前，務必跟醫生充分諮詢，不要以為「照圖整形」就能復刻另一張韓星臉出來。

車銀優成男生整形範本　韓流審美影響深

Faith透露，前陣子在社群平台Threads上就有網友表示，希望能整形成像韓星車銀優一樣的外貌，顯示韓流文化對男性審美的影響相當深。他說：「很多男生會把車銀優當作自己的範本，不管是髮型、穿搭，甚至唇膏或氣墊產品，都會參考他的風格。」而且現在男性對醫美接受度提高，但多半追求的是「自然變好看」的效果，而不是明顯整形的改變。「很多人希望是默默變好看，讓人覺得你好像變帥了，但又說不出到底哪裡不一樣。」

▲國內知名美妝專家Faith透露台灣男性整形範本是韓星車銀優 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲國內知名美妝專家說自己近期去「下巴整形」，自然到家人都沒有發現 。（圖／記者吳奕靖攝）

Faith分享自己的經驗表示，他過去除了有些朝天鼻的問題接受鼻型調整，近期覺得側臉拍照角度不夠理想，所以也接受了下巴整形，他對這次的醫美結果非常滿意，因為他覺得做得自然，修復期過後，連他的家人都沒發現他有整過。不過他也呼籲，醫美的關鍵在於找到適合自己的醫師與技術，並根據每位醫師擅長的項目來選擇。

變帥的關鍵不是整形　而是自信

對於男性醫美風潮升溫，整形醫師邱浚彥則提醒，每個人的五官比例、骨架條件、皮膚厚薄與臉部線條都不同，明星的外型不見得適合每一個人。他強調，醫美或整形的重點不是複製別人，而是依照個人條件做出最適合的調整，若只拿著偶像照片要求「照這個做」，很可能最後效果不自然，甚至與原本期待落差很大。

邱浚彥也呼籲，民眾若有醫美需求，務必要先和專業醫師充分討論，了解療程風險、恢復期與實際可達成效果，千萬不要把醫美想得像套模板一樣簡單。雖然外貌管理可以加分，但真正讓人好看的，還是建立在適合自己、自然協調的前提上。

▲國內知名美妝專家Faith透露台灣男性整形範本是韓星車銀優 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲國內知名美妝專家Faith認為男性化妝要掌握眉型跟簡單底妝。（圖／記者吳奕靖攝）

男生化妝兩重點　修眉＋底妝最關鍵

除了醫美之外，男性化妝也逐漸成為新趨勢。Faith指出，過去社會普遍認為男生化妝會被貼上負面標籤，但隨著K-pop文化影響，男性對外貌管理的態度逐漸改變，「很多人開始發現，調整外貌與氣質，能帶來更正向的影響。」他說身邊不少男性朋友都會詢問如何化妝，他也製作教學影片分享技巧，Faith建議，男性化妝不需要過於複雜，只要掌握兩個重點就能提升整體外型：首先是眉型修整，其次是簡單底妝。

「很多台灣男生的眉型其實和臉型不太搭，如果稍微修整眉毛，就會讓整體輪廓更立體。」他表示，若膚況不錯，可以搭配防曬或帶有潤色效果的粉餅，讓膚色更均勻，自然就能提升氣色。Faith也強調，不論是保養、化妝或醫美，其實最重要的目的是讓自己更有自信。他說：「我鼓勵所有男生讓自己變得更好，不管是透過進修、保養、化妝或醫美，只要能讓自己更有自信，那就是最重要的事情」。

捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚

捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚
伊朗總統道歉了！宣布不再攻擊鄰國　但絕不可能無條件投降

伊朗總統道歉了！宣布不再攻擊鄰國　但絕不可能無條件投降

費爾柴德滿貫砲送媽媽！　「代表母親的國家台灣是莫大榮幸」

費爾柴德滿貫砲送媽媽！　「代表母親的國家台灣是莫大榮幸」

大谷翔平上三壘敘舊打招呼！　張育成驚「碰一下就全壘打」認差距

大谷翔平上三壘敘舊打招呼！　張育成驚「碰一下就全壘打」認差距

0比13慘敗日本　曾豪駒疑眼眶泛紅：所有責任我扛

0比13慘敗日本　曾豪駒疑眼眶泛紅：所有責任我扛

