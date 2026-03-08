快訊／台南14歲少年騎單車疑自撞電桿　送醫搶救不治

▲台南市左鎮區發生自行車自撞電線桿事故，14歲少年送醫不治。（民眾提供，下同）

記者林東良／台南報導

台南市左鎮區8日上午發生一起自行車自撞事故，一名14歲吳姓少年騎自行車車行經下坡路段時，因不明原因撞上路旁電線桿，當場失去生命徵象，消防局獲報趕抵現場緊急急救後送醫搶救，但經醫院全力搶救仍宣告不治，詳細事故原因仍待台南市警新化分局報請檢察官調查釐清中。

台南市消防局指出，8日上午8時59分許，119接獲報案，指台南市左鎮區內庄里保中路往月世界方向發生車禍事故，需要緊急救護。救護人員到場後，發現一名14歲吳姓少年倒臥在電線桿旁，已失去呼吸與心跳，呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態。

救護人員立即進行緊急救護處置，並將傷者送往衛福部台南醫院新化分院急救。新化分院急診醫療團隊接手後全力搶救，但仍因傷勢過重宣告不治。

初步了解，吳姓少年當時騎自行車沿保中路往月世界方向行駛，在一處下坡路段疑似失控，自撞路旁電線桿而發生事故。救護人員抵達現場時，少年已倒臥在電線桿旁，身上有外傷。

台南市警新化分局表示，警方已派員到場進行勘查與蒐證，目前事故發生的確切原因仍待進一步調查釐清，相關死因將報請檢察官相驗，以釐清整起事故經過。