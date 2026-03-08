韓國隊「惡夢劇本」成真！日本戰耗盡體力　對中華隊僅敲4安慘敗

▲中華隊以5：4擊敗韓國隊。（圖／記者林敬旻攝）



記者王佩翊／編譯

世界棒球經典賽（WBC）台韓大戰8日登場，由中華隊以5比4獲勝，而這也讓韓國隊在8強門票爭奪戰中遭遇重擊。韓媒直言，韓國隊賽前最擔心的惡夢劇本成真。前一晚與日本隊激戰到深夜的疲勞效應全面爆發，韓國打線在台灣投手群的壓制下僅敲出4支安打，就連兩度扮演救世主的金倒永也在延長賽第10局敲出右外野界外飛球遭到接殺，最終功虧一簣。

南韓媒體《體育京鄉》稱，韓國隊的這場敗仗伏筆早在賽程公布時就已埋下。韓國代表隊7日與日本的對戰在晚間10時多才結束，8日早上8時就必須從宿舍出發前往球場迎戰中華隊，休息時間嚴重不足，身體也疲憊不堪。

韓國隊7日晚間與日本苦戰到6比8落敗後，隔天白天就要面對中華隊；而中華隊則是在白天以提前結束比賽的方式擊敗捷克國家棒球代表隊後，獲得充分休息時間才迎戰韓國。

事實上，韓國投手陣容在這場比賽中傾巢而出，以王牌柳賢振為始，到郭彬、丹寧等隊上最強的三名投手全數上陣，卻仍無法完全封鎖台灣打線。柳賢振在第2局、郭彬在第6局各被轟出陽春全壘打，原本在第7局一出局一二壘有人時成功製造雙殺打化解危機的丹寧，也在第8局被費爾柴德敲出兩分砲。

▲韓國隊投手柳賢振。（圖／記者林敬旻攝）



韓國媒體點出失分關鍵稱，扣除延長賽第10局因連續短打失分的1分，韓國隊丟掉的5分中有4分來自3發全壘打，成為韓國隊的致命傷。

相較之下，韓國打線在台灣投手面前顯得束手無策。擔任第4棒右外野手的安賢民賽後接受採訪時表示，「對方投手的球質非常好，與前一晚日本投手相比並不遜色。」他進一步說道，「倒永非常努力，大家雖然沒有創下最好的成績但都盡了全力，然而我們就是打不到球。」

韓國國家隊教練柳志炫賽後坦言，「這是一場必須拿下的比賽，但結果令人失望。我們會做好充分準備，迎戰9日與澳洲的比賽。」他也承認，「我們經常與台灣交手，因此也知道台灣已經成為一支強勁的隊伍，先發投手古林睿煬長局數的投球讓台灣後援投手群得以保存實力。」