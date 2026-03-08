　
中華隊奪2勝「晉級劇本大改」！搶8強機會「韓澳大戰」成關鍵

台灣後續是否有望晉級8強，大票網友也紛紛猜測「晉級劇本」走向。

▲台灣後續是否有望晉級8強，大票網友也紛紛猜測「晉級劇本」走向。

圖文／鏡週刊

2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽激戰中，台灣爆冷門被澳門完封後，接著又被日本血洗13分提早結束，不過台灣昨重新調整，昨對戰捷克以14拿下1勝，接著再稍早對戰韓國拿下第2勝。對於台灣後續是否有望晉級8強，大票網友也紛紛猜測「晉級劇本」走向。

2026世界棒球經典賽制中華隊是否晉級，掀起大票台灣關注與討論，稍早台灣對戰韓國，延長到10局，最終以5：4拿下第2勝，後續是否晉級最核心的變數則在於9日的韓澳大戰。

一名網友在PTT上以「中華隊晉級劇本」標題發文，表示晉級劇本更新，指台灣5:4贏韓國後「可得 a=5, b=4」，加上延長到10局式子會稍微有改變。原PO也進一步說明，假設明（9日）南韓對澳週正常打9局，3隊的比較值會變成中華台北：(3+b)/54、南韓：(a+d)/57、澳洲：c/54，「同樣的(3+b)/54

原PO也表示，但有個特殊狀況，若為南韓7:3澳洲可得，「中華失分率=7/54=0.13、南韓失分率=8/57=0.14、澳洲失分率=7/54=0.13」，屆時台灣與澳洲失分率一樣，會進到比較對戰平均打擊率的部分，「這部分需要看澳洲明天表現」，最終結論就是「只要明天韓國拿8分或以上，同時澳洲拿3分或以上，我們就確定晉級」。


