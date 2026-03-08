辦公室硬上曖昧女！想再1次她說「好啊」　淫男仍被判刑原因曝

▲台南張男性侵女友人，遭判刑3年6月。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／台南報導

台南張姓男子帶曖昧對象小美(化名)參加尾牙宴，再到居酒屋續攤，最後張男將小美帶回公司辦公室，並不顧小美拒絕，硬上得逞，事後被告上法院，張男辯稱兩人當天發生性行為都是合意，不過法官認為，第1次性行為時，小美已用言語明確拒絕，雖然在遭性侵後約10分鐘，小美同意發生第2次性行為，但第1次仍然是性侵，判張男犯行屬實，依張男犯強制性交罪，處3年6月徒刑。可上訴

判決指出，張男和小美於2024年1月底認識，期間見過3到4次面，2024年2月2日，張男先帶小美參加朋友的尾牙宴，接著到居酒屋續攤，並於3日凌晨4時許一同回到張男的辦公室，接著張男竟不顧小美拒絕，對她性侵得逞，事後經小美報警，張男被依妨害性自主罪起訴。

小美拿出當天錄下的音檔為證，表示iPhone有個功能，只要手機敲到或摔到就會自行啟動錄音，當天她把手機放在包包時可能有敲到，無意中錄下侵犯過程。

而根據錄音檔，兩人在辦公室雖有多次接吻聲、喘氣呻吟聲，然而在張男表示「我X一下好不好？」時，小美明確表示「不要」、「我不想當砲友」、「我不要脫！ 」並在接下來12分鐘內，拒絕張男脫掉她的連身塑身衣高達67次，同時伴隨椅子急遽撞擊聲，及張男喘息說「舒不舒服」、「好像要強姦妳」、「那妳去告我」，小美則拒絕「我不要跟你做愛！」、「我還沒搞清楚我跟你的關係」等語。

全案審理時，張男否認犯行，張男的律師認為，兩人在案發前就有一定程度的親密行為，對案發當天發生性行為應有共識，比起張男是否對性行為道歉，小美更在乎張男對交往與否的態度，與一般性侵案有別。另外，小美在車上就開始錄音，按內容兩人當天至少發生2次性行為，小美對第2次性邀約也表示「好啊，後面不太爽（指第一次性行為）」也就是至少第2次是雙方合意，第1次也沒有違反意願。

法官判定，兩人性交過程中，小美多次以言語明確表達「不要脫衣服」、「不要做愛」，但張男卻執意侵犯，即便小美遭強制性交後約10分鐘，雙方又合意發生1次性行為，但兩人原本就處於曖昧階段，小美自然和單純遭性侵害的被害人不同。在第1次性侵結束時，小美也問「我跟你關係根本不清不楚的，你為什麼要在這樣的狀況做愛呢」，接著合意性交結束後也說「你自己都知道這樣子是不對的啊，為什麼我說不要，你都不會去想說…」，都一再質疑張男為何不顧她拒絕而發生性行為，並非如張男律師所說，案發後雙方仍平靜的對話聊天。

法官認為，刻意錄音常會伴隨事先設定問題、引導回答，然而小美提出的錄音檔案時間長達2小時22分39秒，對話都自然、正常，並非刻意為之，綜合相關證據後，判張男犯行屬實，且犯後始終否認犯行，沒有和小美和解，依張男犯強制性交罪，處3年6月徒刑。可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：性侵害就是犯罪,請撥打110、113。