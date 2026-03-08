「別以為人民很好騙」　藍黨團：卓榮泰立即出示包機自費證據

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇靖宸／台北報導

行政院長卓榮泰昨被目擊現身東京巨蛋觀賽「台捷大戰」，面對外界質疑其包機經費，卓今（8日）表示是休假的自費私人行程。對此，國民黨立法院黨團說，卓榮泰別以為人民很好騙，要求立即公開包機費用明細，並出示自費證據或相關憑證。國民黨團說，當人民為通膨所苦時，閣揆卻豪擲千萬包機看球；當被困在中東的國人還在為生存擔憂時，為了院長假日的私人行程，華航包機已經在松山指揮部待命，看在市井小民眼中，何其諷刺。

「自費千萬包機看球？卓榮泰別以為人民很好騙！」國民黨團8日列出3疑點表示，第一、千萬包機「自費」誰信？卓榮泰口口聲聲說「自費」，請問是自費了整架飛機的千萬包機費，還是只付了自己那張「機票錢」？如果只是付個人機票，剩下的千萬公帑難道要全民買單？若是民間企業或他人代付，這難道沒有觸及《公職人員利益衝突迴避法》的紅線嗎？

國民黨團說，第二、行政院與綠委集體套招失靈，大型翻車現場。綠委林楚茵、蘇巧慧等綠營立委與特定媒體昨天瘋狂造神，將此次行程吹捧為「外交突破」、大言不慚說是台日關係新頁，結果卓榮泰今天親口承認是「私人行程」，直接狠打自家立委的臉。

國民黨團表示，第三、證據拿出來！不要模糊焦點。人民的納稅錢一分一毫都不能亂花，要求卓榮泰：1. 立即公開包機費用明細；2. 出示自費證據或相關憑證。

國民黨團說，「清廉、勤政」不是掛在嘴上的口號，當人民還在為生活打拚、為通膨所苦時，閣揆卻能豪擲千萬包機看球；當被困在中東的國人還在為生存擔憂之時，為了院長假日的私人行程，華航包機已經在松山指揮部待命，看在市井小民、普羅大眾的眼中，這是何其諷刺。