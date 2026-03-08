伊朗新領袖將出爐！專家會議達共識　以色列嗆：選誰殺誰

▲ 哈米尼在空襲中喪生，伊朗將選出繼任者。（圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

伊朗前最高領袖哈米尼被美以聯合空襲擊斃後，負責選出繼任者的專家會議8日傳出最新進展。伊朗官媒報導，由88名資深神職人員組成的專家會議已就新任最高領袖達成多數共識，目前尚未公布具體人選。但以色列公開放話，不論繼任者是誰都將繼續追殺下去。

專家會議達成「壓倒性共識」 程序問題仍有分歧

專家會議成員米爾巴蓋里（Ayatollah Mohammadmehdi Mirbaqeri）透過《法斯通訊社》表示，「已達成一項具決定性且壓倒性，並代表多數意見的觀點」，但強調在當前困難局勢下仍存在一些障礙，「必須謹慎處理這項工作，以免引發爭議。」伊朗媒體披露，專家會議內部對於是否必須召開面對面會議做出最終決定的程序問題仍有分歧。

哈米尼統治近40年未指定繼承人 3人委員會暫代

哈米尼統治伊朗近40年，生前未正式指定繼承人，目前由3人委員會暫代其職務，包括改革派總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）、強硬派司法首長莫赫塞尼（Gholamhossein Mohseni Ejei）及巴斯基民兵組織負責人阿拉菲（Alireza Arafi）。根據伊朗憲法，新任最高領袖應在3個月內選出。

以軍威脅追殺繼任者 連任命人員都不放過

但以色列軍方隨即在社群平台X以波斯語發文警告，將持續追殺哈米尼的每一名繼任者，甚至包括參與任命程序的所有人員。

以軍表示，「消滅哈米尼這個暴君後，伊朗恐怖主義政權正試圖重新集結力量，挑選新的最高領袖。以色列政府將持續對這名繼任者及任何試圖任命他的人採取行動」，提醒專家會議成員謹慎考慮，「我們也會毫不猶豫地將你們列為打擊對象。」