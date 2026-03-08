產後回不去！30歲媽房事失落壓力大　醫曝：3大原因搗亂

▲30歲女產後房事變調，婦產科醫師杜依儒指出，這是許多女性面臨的困擾。（圖／美迪診所提供）



記者游瓊華／台中報導

今天是三八婦女節，女性議題也備受重視！許多女性在生產過後，生活重心轉向育兒，卻發現與另一半的親密關係悄悄變了調。一名30多歲的產後媽媽，在生活穩定後，驚覺房事不再像從前那樣愉悅，這種「回不去」的失落感，讓她承受巨大心理壓力，不得不向醫師求助。婦產科醫師杜依儒也指出，這並非個案，而是許多產後女性面臨的困擾。

美迪大直診所婦產科杜依儒分析，造成產後私密處「沒感覺」的原因主要有三：包括生產過程中陰道組織受劇烈拉扯，導致組織延展與鬆弛；組織延展後伴隨神經敏感度降低；以及產後及哺乳期間荷爾蒙處於低檔，荷爾蒙波動，容易引發私密處乾澀不適等情況。

杜依儒也觀察，近年私密處困擾已有年輕化趨勢，不少30歲女性就開始關注產後變化。針對這類需求，現今醫療技術趨向「低侵入性」，例如電波系統，刺激膠原蛋白新生，提升組織彈性與黏膜健康。

不過，杜依儒也提醒，曾遇過患者因漏尿想做電波，檢查後才發現竟與其他婦科疾病相關。醫師強調，若未經骨盆結構、子宮與膀胱功能的完整評估便貿然施作療程，恐延誤真正病灶的治療時機。此外，規律作息、控制體重、強化骨盆底肌群訓練，都有助於維持私密健康。醫療科技可作為輔助工具，但不應取代基本保健與專業評估。