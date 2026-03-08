　
社會 社會焦點 保障人權

國1下營系統休旅車「後車廂門大開」上路　警：最重罰1萬8

記者林東良／台南報導

網路近日流傳一段行車影片，畫面顯示一輛休旅車行駛在國道1號南向下營系統路段時，後車廂門竟未關閉仍持續行駛，引發網友議論，國道警察局第四公路警察大隊表示，若查證屬實，該行為恐涉及載運貨物未固定妥當、行駛顯有危險情形，可依規定開罰。

▲網路流傳一輛車行駛國道1號南向下營系統路段時，後車廂門未關閉仍上路的影片，引發議論。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

▲網路流傳一輛休旅車行駛國道1號南向下營系統路段時，後車廂門未關閉仍上路的影片，引發議論。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

第四公路警察大隊指出，民眾在「社會事新聞影音」平台上傳影片，內容顯示一輛車輛行經國道1號南向下營系統路段時，不明原因後車廂門未關閉，仍持續在車流中行駛，行車過程具有一定危險性。

警方表示，依《道路交通管理處罰條例》第30條第1項第7款規定，汽車駕駛人若有載運人客或貨物不穩妥、行駛時顯有危險的情形，可處駕駛人新台幣3000元以上、1萬8000元以下罰鍰。若警方接獲民眾檢舉或查證違規情形，將依法查處舉發。

國道警方也提醒，用路人平時應注意車輛機件與車門、車廂門等設備是否確實關閉與固定，出發前做好基本檢查。

警方指出，若行車途中發生車廂門意外開啟或無法關閉等突發狀況，駕駛人應立即減速並尋找安全地點停車檢查處理，避免持續行駛造成掉落物或其他交通危險，以確保自身與其他用路人的行車安全。

03/06 全台詐欺最新數據

442 1 6657 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

韓媒怒批惠特康「英雄變逆臣」
韓國隊最擔心的「惡夢劇本」成真！
張奕抗韓上演「神偷」本事又撿勝！替曾總發聲：不要自己扛
「連台灣都贏不了還談什麼8強」　韓媒點出輸球3大敗筆
分析／卓榮泰稱自費包機東京應援　真「私人」還是棒球外交？
輸給台灣！韓媒點名4大聯盟選手「表現令人遺憾」：根本贏不了

國1台南安定出口匝道追撞事故小貨車撞大貨車2人受傷送醫

國道1號台南安定路段6日上午發生追撞車禍，一輛營業用小貨車行經安定交流道出口匝道時，疑未注意前方車況追撞前方大貨車，造成2人受傷送醫，所幸均無生命危險，事故確切原因仍待警方進一步調查釐清。

即／國1南埔鹽路段3車連撞1翻覆　回堵2公里

大貨車國道「掉鐵片」　後車閃不過撞上

19歲女騎士誤信導航闖國1　急求助警方

大貨車駕駛疑恍神　國1追撞2車畫面曝

