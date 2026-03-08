國1下營系統休旅車「後車廂門大開」上路　警：最重罰1萬8

記者林東良／台南報導

網路近日流傳一段行車影片，畫面顯示一輛休旅車行駛在國道1號南向下營系統路段時，後車廂門竟未關閉仍持續行駛，引發網友議論，國道警察局第四公路警察大隊表示，若查證屬實，該行為恐涉及載運貨物未固定妥當、行駛顯有危險情形，可依規定開罰。

▲網路流傳一輛休旅車行駛國道1號南向下營系統路段時，後車廂門未關閉仍上路的影片，引發議論。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

第四公路警察大隊指出，民眾在「社會事新聞影音」平台上傳影片，內容顯示一輛車輛行經國道1號南向下營系統路段時，不明原因後車廂門未關閉，仍持續在車流中行駛，行車過程具有一定危險性。

警方表示，依《道路交通管理處罰條例》第30條第1項第7款規定，汽車駕駛人若有載運人客或貨物不穩妥、行駛時顯有危險的情形，可處駕駛人新台幣3000元以上、1萬8000元以下罰鍰。若警方接獲民眾檢舉或查證違規情形，將依法查處舉發。

國道警方也提醒，用路人平時應注意車輛機件與車門、車廂門等設備是否確實關閉與固定，出發前做好基本檢查。

警方指出，若行車途中發生車廂門意外開啟或無法關閉等突發狀況，駕駛人應立即減速並尋找安全地點停車檢查處理，避免持續行駛造成掉落物或其他交通危險，以確保自身與其他用路人的行車安全。