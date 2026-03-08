台南市31校671童軍齊聚海事慶三五童軍節　闖關體驗展現服務精神

▲台南市31校團、671名童軍夥伴齊聚台南海事，參與三五童軍節活動。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為慶祝三五童軍節，台南市童軍會8日在國立台南高級海事水產職業學校舉辦「台南市慶祝中華民國115年三五童軍節活動」，共有31校團、671名童軍夥伴熱情參與。活動除安排海事探索闖關體驗外，也表揚績優童軍團隊與優秀童軍，展現童軍運動長年深耕校園的成果。

本次活動除中華民國童軍總會國家研習營營主任王全裕、指導委員王富民及組織發展暨人口增長委員會主任委員吳中仁到場指導外，台南市議員沈家鳳、沈震東及陳秋宏亦獲頒童軍木章持有人殊榮，肯定其長期支持童軍教育與推動青少年發展的努力。

台南市長黃偉哲表示，三五童軍節是屬於所有童軍的重要節日，童軍教育長期培養青少年自律、互助及服務社會的精神，是推動品格教育的重要力量。今年活動共表揚15個績優團隊，其中包括榮獲全國績優的二溪國小、寶仁小學、海佃國小、南新國中、國立新豐高中、台南光輝童軍團及慧慈佛光童軍團；另有台南市績優團隊8團，包括開元國小、和順國中、新東國中、台南大學附中、蕭壟複式童軍團、南台佛光童軍團、新營佛光童軍團及社團法人台南市童軍協會，展現台南童軍團隊扎根有成。

教育局長鄭新輝指出，童軍運動強調榮譽、責任與服務精神，本次活動亦頒發吳兆棠博士獎學金8名，表揚在課業與童軍服務上皆表現優異的學生。同時頒授優秀童軍獎章50名，涵蓋各級童軍。

在晉級章方面，包括國花章1名及長城章、獅級章等多名。其中九八童軍團張孟涵獲得「國花級章」，此章為我國童軍晉程制度中的最高榮譽，須通過嚴格技能、服務與領導考驗，象徵童軍在品格與能力上的成熟，也展現童軍徽章制度的核心價值。

教育局副局長、台南市童軍會理事長楊智雄表示，三五童軍節不僅是慶祝活動，更是傳承童軍精神的重要時刻。他感謝各校團隊與服務員長期投入，也感謝台南海事提供優質場地與專業資源，讓活動順利圓滿。適逢三八國際婦女節，也展現童軍運動推動性別平權與女童軍發展的成果，使活動更具意義。

教育局表示，本次活動結合台南海事教育特色與海洋文化資源，規劃「錦鯉認識」、「一網打盡」、「海上蛟龍」及「漁航博物館」等闖關體驗，讓童軍在做中學、學中做，深入了解海洋生態與漁業文化，同時培養團隊合作與問題解決能力。未來也將持續整合校園與社區資源，深化童軍教育與海洋教育結合，培育具備責任感、行動力與團隊精神的新世代公民。