　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台南市31校671童軍齊聚海事慶三五童軍節　闖關體驗展現服務精神

▲台南市31校團、671名童軍夥伴齊聚台南海事，參與三五童軍節活動。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市31校團、671名童軍夥伴齊聚台南海事，參與三五童軍節活動。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為慶祝三五童軍節，台南市童軍會8日在國立台南高級海事水產職業學校舉辦「台南市慶祝中華民國115年三五童軍節活動」，共有31校團、671名童軍夥伴熱情參與。活動除安排海事探索闖關體驗外，也表揚績優童軍團隊與優秀童軍，展現童軍運動長年深耕校園的成果。

▲台南市31校團、671名童軍夥伴齊聚台南海事，參與三五童軍節活動。（記者林東良翻攝，下同）

本次活動除中華民國童軍總會國家研習營營主任王全裕、指導委員王富民及組織發展暨人口增長委員會主任委員吳中仁到場指導外，台南市議員沈家鳳、沈震東及陳秋宏亦獲頒童軍木章持有人殊榮，肯定其長期支持童軍教育與推動青少年發展的努力。▲台南市31校團、671名童軍夥伴齊聚台南海事，參與三五童軍節活動。（記者林東良翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，三五童軍節是屬於所有童軍的重要節日，童軍教育長期培養青少年自律、互助及服務社會的精神，是推動品格教育的重要力量。今年活動共表揚15個績優團隊，其中包括榮獲全國績優的二溪國小、寶仁小學、海佃國小、南新國中、國立新豐高中、台南光輝童軍團及慧慈佛光童軍團；另有台南市績優團隊8團，包括開元國小、和順國中、新東國中、台南大學附中、蕭壟複式童軍團、南台佛光童軍團、新營佛光童軍團及社團法人台南市童軍協會，展現台南童軍團隊扎根有成。

▲台南市31校團、671名童軍夥伴齊聚台南海事，參與三五童軍節活動。（記者林東良翻攝，下同）

教育局長鄭新輝指出，童軍運動強調榮譽、責任與服務精神，本次活動亦頒發吳兆棠博士獎學金8名，表揚在課業與童軍服務上皆表現優異的學生。同時頒授優秀童軍獎章50名，涵蓋各級童軍。

▲台南市31校團、671名童軍夥伴齊聚台南海事，參與三五童軍節活動。（記者林東良翻攝，下同）

在晉級章方面，包括國花章1名及長城章、獅級章等多名。其中九八童軍團張孟涵獲得「國花級章」，此章為我國童軍晉程制度中的最高榮譽，須通過嚴格技能、服務與領導考驗，象徵童軍在品格與能力上的成熟，也展現童軍徽章制度的核心價值。
教育局副局長、台南市童軍會理事長楊智雄表示，三五童軍節不僅是慶祝活動，更是傳承童軍精神的重要時刻。他感謝各校團隊與服務員長期投入，也感謝台南海事提供優質場地與專業資源，讓活動順利圓滿。適逢三八國際婦女節，也展現童軍運動推動性別平權與女童軍發展的成果，使活動更具意義。

▲台南市31校團、671名童軍夥伴齊聚台南海事，參與三五童軍節活動。（記者林東良翻攝，下同）

教育局表示，本次活動結合台南海事教育特色與海洋文化資源，規劃「錦鯉認識」、「一網打盡」、「海上蛟龍」及「漁航博物館」等闖關體驗，讓童軍在做中學、學中做，深入了解海洋生態與漁業文化，同時培養團隊合作與問題解決能力。未來也將持續整合校園與社區資源，深化童軍教育與海洋教育結合，培育具備責任感、行動力與團隊精神的新世代公民。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
442 1 6657 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
韓媒怒批惠特康「英雄變逆臣」
韓國隊最擔心的「惡夢劇本」成真！
張奕抗韓上演「神偷」本事又撿勝！替曾總發聲：不要自己扛
「連台灣都贏不了還談什麼8強」　韓媒點出輸球3大敗筆
分析／卓榮泰稱自費包機東京應援　真「私人」還是棒球外交？
輸給台灣！韓媒點名4大聯盟選手「表現令人遺憾」：根本贏不了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

全國學生音樂比賽南區決賽台東登場　山海之城以樂迎賓

台南市31校671童軍齊聚海事慶三五童軍節　闖關體驗展現服務精神

台中富商台南套房遭「寄生」　男偽造租約換鎖偷住2、3年被逮

小黑蚊3月進好發期！花蓮市已提前報到　招標廠商噴藥提前防治

熱愛農事卻在警界37年！花蓮警所長榮退　轉戰田間當休閒農夫

深耕日本市場！花蓮率團進軍東京國際食品展　一對一交流行銷

新北農業創生邁新里程　永續餐桌串聯15家旅宿

新北金山中繼市場今開幕亮相　侯友宜：打造明亮舒適採買環境

三八婦女節送暖北門　台南做工行善團修屋助弱勢市長夫人慰勞志工

弱勢家庭家人或主要照顧者常貧病交迫　南投家扶義賣周3/8登場

捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚

伊朗總統道歉了！宣布不再攻擊鄰國　但絕不可能無條件投降

費爾柴德滿貫砲送媽媽！　「代表母親的國家台灣是莫大榮幸」

大谷翔平上三壘敘舊打招呼！　張育成驚「碰一下就全壘打」認差距

0比13慘敗日本　曾豪駒疑眼眶泛紅：所有責任我扛

《天機試煉場》精準算命爆雞皮　神童和父母斷絕...她曾流產兩次

6比0派林昱珉？曾豪駒：一開始就設定好　台韓戰先發也定了

陳傑憲骨裂拒休「帶傷練打」！　 三度開轟全場驚呼

飆三振！東京巨蛋響《將軍令》　曾峻岳直呼感謝：我自己也嚇到

「挑戰！挑戰！」莊陳仲敖拍帽示意！　賽後笑曝教練提醒沒ABS

全國學生音樂比賽南區決賽台東登場　山海之城以樂迎賓

台南市31校671童軍齊聚海事慶三五童軍節　闖關體驗展現服務精神

台中富商台南套房遭「寄生」　男偽造租約換鎖偷住2、3年被逮

小黑蚊3月進好發期！花蓮市已提前報到　招標廠商噴藥提前防治

熱愛農事卻在警界37年！花蓮警所長榮退　轉戰田間當休閒農夫

深耕日本市場！花蓮率團進軍東京國際食品展　一對一交流行銷

新北農業創生邁新里程　永續餐桌串聯15家旅宿

新北金山中繼市場今開幕亮相　侯友宜：打造明亮舒適採買環境

三八婦女節送暖北門　台南做工行善團修屋助弱勢市長夫人慰勞志工

弱勢家庭家人或主要照顧者常貧病交迫　南投家扶義賣周3/8登場

明後天半個台灣有雨　低溫探12度「高山有望迎雪」

大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」

日本自衛隊飛機「抵達馬爾地夫」待命！　隨時準備撤僑

全國學生音樂比賽南區決賽台東登場　山海之城以樂迎賓

獨／高雄女騎士詭異路倒！遭車壓住無意識　神救援畫面曝　　　

買房「想省仲介費」大票爆共鳴！過來人反加碼　曝中肯1關鍵

「這男人太不可思議！」陳傑憲吵要上場　1使命爆發：怎能不愛他

台灣燈會破200萬人次！青森睡魔抵嘉展出　登上日本NHK、共同社

小黑狗遭揮棍狂毆！動保處找到台中惡飼主　扣留犬隻送收留所安置

卓榮泰自費包機赴日觀賽被藍白罵翻　王義川嗆：你們「媽寶」有去啊

費爾柴德滿貫砲送媽媽！　「代表母親的國家台灣是莫大榮幸」

地方熱門新聞

仁王護國息災祈福法會屏東登場

軍事院校校友盃慢壘賽台南開打18隊聯合開球場面壯觀

民進黨蘆竹新星呂宇晟　獲王世堅盛讚

新北金山中繼市場今開幕　侯友宜：打造舒適採買環境

基隆田徑場9月試營運　藍色跑道全天候開放

台中富商台南套房遭「寄生」男偽造租約換鎖偷住2、3年被逮

台灣燈會行動i郵車體驗熱烈排隊中

校長化身「婚禮歌手」紅包捐校務基金

林聰明沙鍋魚頭插旗台北　奪LaLaport南港坪效最優獎

新北農業創生邁新里程　永續餐桌串聯15家旅宿

埔里「玫開四度」參加英國柑橘果醬大賽　奪1金8銀16銅

埔榮啟用旗艦心導管系統　患者心律不整免轉診

三八婦女節送暖北門台南做工行善團修屋助弱勢

台南市31校671童軍齊聚海事慶三五童軍節

更多熱門

相關新聞

台中富商台南套房遭「寄生」男偽造租約換鎖偷住2、3年被逮

台中富商台南套房遭「寄生」男偽造租約換鎖偷住2、3年被逮

台中江姓男子在全台多地置產，其中位於台南市北區火車站前國賓大樓有一間套房長年閒置，近期他因收到數萬元未繳的大樓管理費通知，特南下返屋處理時，竟意外發現屋內住著一名陌生男子，對方拒絕開門，江男只好報警處理，警方7日到場破門逮人，發現該男子不僅偽造租約，還私自更換門鎖，至少已偷住2、3年，全案依偽造文書、侵入住宅罪嫌移送台南地檢署偵辦。

三八婦女節送暖北門台南做工行善團修屋助弱勢

三八婦女節送暖北門台南做工行善團修屋助弱勢

女腳飄臭酸味　翁一聞驚覺遭騙150多萬

女腳飄臭酸味　翁一聞驚覺遭騙150多萬

軍事院校校友盃慢壘賽台南開打18隊聯合開球場面壯觀

軍事院校校友盃慢壘賽台南開打18隊聯合開球場面壯觀

台南青葉橋重機騎士為閃電動代步車　遭爆頭輾斃

台南青葉橋重機騎士為閃電動代步車　遭爆頭輾斃

關鍵字：

台南童軍童軍節闖關體驗

讀者迴響

熱門新聞

台灣10局5比4氣走韓國！8強還有希望

球迷觀戰「默默1舉動」瘋傳　日本人：難怪我愛台灣

中華隊抗韓成功！三方互咬劇本啟動

古林手指流血仍撐到5局　退場眼眶泛紅

東京巨蛋慘案？韓國1分差負台灣　韓媒崩潰

疑遭2000萬債務壓垮！台中夫妻雙亡悲劇　失聯18歲兒找到了

即／台中夜景餐廳意外！19歲男翻車命危

倒春寒！　又要跌破10℃

日本晉8強條件　韓國輸台灣→至少第2

獨／台中爆紅餐廳離奇車禍　空軍志願役下車查看遭壓死

東京巨蛋全面警戒迎天皇到來

爽贏韓國！中華隊「晉級剩1條路」有難度　網炸鍋

曾豪駒向捷克道歉！親曝大幅領先仍盜壘原因

AV女優「懷孕超過41周」生了！　產下3408g健康男寶

費仔媽驚兒子爆紅　曝他上屆婉拒原因

更多

最夯影音

更多
捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚

捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚
伊朗總統道歉了！宣布不再攻擊鄰國　但絕不可能無條件投降

伊朗總統道歉了！宣布不再攻擊鄰國　但絕不可能無條件投降

費爾柴德滿貫砲送媽媽！　「代表母親的國家台灣是莫大榮幸」

費爾柴德滿貫砲送媽媽！　「代表母親的國家台灣是莫大榮幸」

大谷翔平上三壘敘舊打招呼！　張育成驚「碰一下就全壘打」認差距

大谷翔平上三壘敘舊打招呼！　張育成驚「碰一下就全壘打」認差距

0比13慘敗日本　曾豪駒疑眼眶泛紅：所有責任我扛

0比13慘敗日本　曾豪駒疑眼眶泛紅：所有責任我扛

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面