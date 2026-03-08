　
「連台灣都贏不了還談什麼8強」　韓媒點出輸球3大敗筆

▲▼世界棒球經典賽（WBC）台韓大戰，南韓隊輸給台灣隊後鞠躬致意。（圖／達志影像／美聯社）

▲比賽結束後，韓國隊向中華隊鞠躬致意。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

世界棒球經典賽（WBC）中華隊大戰韓國隊以5比4勝出。韓媒Sports Seoul分析這場比賽的敗筆與失誤，更指出韓國隊面臨連續4屆都在首輪淘汰的可能性，甚至毒舌評論，「連台灣都贏不了，還打什麼8強」。

報導指出，韓國隊繼2013年、2017年、2023年後，今年WBC恐將再度止步首輪賽事。近年南韓對上台灣的棒球戰績已達2勝5敗，這次更是繼2024年世界棒球12強賽預賽輸球之後再度落敗，「亞洲盟主」的光環早已不復存在。

韓媒點出3敗筆

首先，韓國隊今年的比賽日程相當嚴苛，7日晚間結束韓日大戰之後，休息不到12個小時，又於8日中午投入與台灣的比賽，讓選手們疲憊不堪，注意力無法集中。

▲WBC台韓大戰，觀眾席一片太極旗海。（圖／記者林敬旻攝）

▲WBC台韓大戰，觀眾席一片太極旗海。（圖／記者林敬旻攝）

其次，致命失誤出現在延長賽的10局上半，在無人出局、二壘有人的情況下，惠特康（Shea Whitcomb）判斷錯誤，在無視對手2壘跑者跑速的情況下，勉強想要抓住領先跑者，結果導致打者與跑者全都安全上壘，造成了最壞的結果，「在國際賽事單場決勝負的舞台上，基本功失誤令人心痛」。

更大危機則是投手調度，「被逼到懸崖邊」的教練柳志炫，派出大聯盟投手鄧寧（Dane Dunning）迎戰台灣。鄧寧是原定9日對上澳洲時的先發王牌投手，如今卻被提前消耗，極可能導致下一場關鍵賽事的投手調度出現巨大破口。

報導寫道，「連台灣都打不過，卻在談論進軍世界舞台，簡直不合邏輯」，投手群控球失常、野手判斷失準、戰略嚴重缺乏彈性，若非出現奇蹟，韓國隊恐怕難以晉級8強。

03/06 全台詐欺最新數據

