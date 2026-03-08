超扯！高雄街頭驚見「移動任意門」　民眾看傻：機車啥都能載

記者許宥孺／高雄報導

機車族無極限！有民眾昨（7）日晚間行經高雄市三民區，驚見一部機車雙載，後座乘客在移動過程中，竟冒險扶著一扇木門，且頭頂空空未戴安全帽，不禁傻眼驚呼：「台灣機車真的什麼都能載！」轄區警方表示，經檢視影片，該部機車違反附載物品規定，且乘客未戴安全帽，合計最高可罰1100元罰鍰。

▲高雄街頭驚見移動任意門。（圖／記者許宥孺翻攝）



「台灣機車真的什麼都能載，連阿勞都學到精髓！」有民眾在Threads上發布貼文，照片中可見一部機車行經三民區十全一路，一扇大門竟夾坐在騎士和後座乘客中間，乘客冒險扶著木門兩側，不過視線完全被阻擋，就好像移動的任意門，令人看了膽戰心驚。

▲騎士、乘客雙載，扶著一扇木門穿越馬路。（圖／記者許宥孺翻攝）



警方表示並未接獲相關報案紀錄，經調查，此事件發生於7日晚間6點28分，該部機車行經三民區十全一路與松江街口。警方檢視路口監視器影片，認為該部機車涉違反道路交通管理處罰條例第31條第5項「機車附載人員或物品未依規定者」，及同條第6項「機車駕駛人或附載座人未依規定戴安全帽」，分別可處最高600元罰鍰、500元罰鍰。

警方表示，將循線通知騎士與乘客到案說明並予以開單告發，同時加強宣導渠正確用路觀念，以維護交通安全。