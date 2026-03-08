14年逆襲！單親媽「3千元擺攤起家」現年收千萬　她喊：不想孩子窮

▲董娜。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國河南一名「90後（指西元1990年後出生）」單親媽媽董娜，從700元（人民幣，下同，約台幣3231元）起家擺地攤賣衣服，如今創立新中式服飾品牌、年營收突破千萬元，創業故事近日在網路引發熱議。從一名連孩子奶粉錢都要借的年輕母親，到如今擁有品牌、團隊與多家門市的創業者，她的經歷被不少網友形容為「地攤逆襲」。

據《都市報導》報導，董娜2012年成為單親媽媽，當時既沒有積蓄，也沒有穩定收入。最拮据的時候，她甚至連孩子的奶粉錢都需要向親友借用。回想當時的心境，她坦言，「我可以窮，但我的孩子不能窮。」這句話也成為她撐過最艱難時期的信念。

▲董娜從夜市擺攤起家。（圖／翻攝自微博，上同）

她回憶，當時自己其實也只是剛二十出頭的年輕人，很多同齡人還在父母身邊過著無憂的生活，但她卻必須獨自承擔養育孩子的責任，「我不能輸，我輸了，孩子就沒有依靠了。」

為了養家，她注意到夜市擺攤門檻低、成本小，不需要學歷或人脈，只要肯吃苦就能賺錢。於是她拿出全部積蓄700元開始擺攤賣衣服，這筆錢也成為她創業的起點。

▲董娜的創業啟動基金只有700元人民幣。（圖／翻攝自微博）

創業初期條件非常艱苦，她的第一個店面只有不到10平方公尺，環境簡陋又偏僻。為了多賺一些錢，她幾乎把一天的時間拆成兩段使用，白天守著小店接待顧客，晚上再推著小推車到菜市場門口擺攤，常常忙到深夜才收攤。

為了節省成本，她每天凌晨5時就騎電動車到批發市場進貨，來回幾十公里，所有事情都自己完成，從比價、砍價到搬貨都親力親為，長期下來肩膀被貨物壓得紅腫，手上也磨出厚繭。

更辛苦的是，她還要一邊擺攤一邊照顧孩子，有時候收攤太晚，孩子就在推車裡睡著，她只能推著孩子走在深夜的街頭。每當看到孩子熟睡的臉，她就把所有疲憊與委屈吞回心裡。

▲董娜喊出未來衝刺1億元營收的目標。（圖／翻攝自微博）

擺攤期間，她也遇到不少挫折，例如被驅趕、貨物被沒收，或遭顧客刁難砍價甚至辱罵。壓力最大時，她也曾躲在角落偷偷哭泣，甚至一度想過放棄，但最後仍選擇咬牙撐下去。

董娜說，很多人覺得她是運氣好才成功，但她自己知道，真正支撐她走到今天的，是那些無數個熬夜擺攤、搬貨與被拒絕的日子。她也逐漸把擺攤當作學習機會，觀察夜市客流、記錄顧客偏好，再不斷調整選品與銷售方式。

報導指出，透過多年累積，她逐步從地攤生意轉型開店，並打造主打新中式風格的服飾品牌。如今她不僅擁有自己的品牌與團隊，線上直播帶貨也逐漸打開市場，年收入已突破千萬元，並喊出未來衝刺1億元營收的目標。