陳傑憲帶傷跑回致勝分　蔡其昌：強大求勝意志成贏球最後一塊拼圖

▲陳傑憲於突破僵局賽制上場跑壘得分。（圖／記者林敬旻攝）

記者詹詠淇／台北報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽8日在東京巨蛋上演台韓大戰，中華隊與南韓激戰至延長賽，最終，「台灣隊長」陳傑憲在關鍵時刻仍帶傷上陣，10局站上二壘擔任代跑，隨後靠著林家正與江坤宇接連短打推進，一路衝上三壘再奔回本壘攻下關鍵超前分，讓中華隊以5比4驚險勝出，寫下經典賽史上首度擊敗南韓的重要一勝。中職會長、民進黨團總召蔡其昌發文透露，陳傑憲直到賽前8小時仍堅定拜託總教練曾豪駒讓他先發，儘管教練團為保護選手未予排定，但陳傑憲展現的強大求勝意志，最終在關鍵時刻成為中華隊贏球的最後一塊拼圖。

陳傑憲在對澳洲之戰遭觸身球擊中左手食指，檢查後確認有骨裂情況，但他並未完全休息，前天台日戰賽前仍可見到他進行熱身，昨天更穿戴護具走進打擊區練習揮棒，展現強烈上場意願。總教練曾豪駒今（8日）在賽前表示，陳傑憲鬥志確實很高，但教練團仍必須以球員健康為優先，「選手生命比一場輸贏更重要」。

不過在10局上，骨裂受傷的陳傑憲依舊上場，蔣少宏成功短打護送隊長到三壘，陳傑憲振臂怒吼，下一棒江坤宇持續犧牲短打，陳傑憲跑回超前分，讓中華隊以5比4驚險勝出。

對此，中職會長、民進黨團總召蔡其昌賽後發文表示，「只要你們沒有放棄！我們就不會放棄！謝謝每一個不放棄的台灣球迷」。

「如果你知道台灣隊長陳傑憲在8個小時前，還堅定拜託龍貓總教練今天讓他先發上場，你就知道傑憲的意念有多強大」，蔡其昌也提到，最後，曾豪駒經過了一整晚的掙扎，還是為了陳傑憲的身體健康，沒有讓他排上去先發。

蔡其昌指出，不過，今天比賽最關鍵的時刻，讓陳傑憲上去代跑，並且拿下巨大的一分。「Team Taiwan強大的求勝意志，遠遠大過我們的想像」。