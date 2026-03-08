台中富商台南套房遭「寄生」　男偽造租約換鎖偷住2、3年被逮

▲台南市北區國賓大樓一處套房長年閒置，長期被陳男偽造租約入住數年，直到屋主南下查處屋況才發現報警查處。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台中江姓男子在全台多地置產，其中位於台南市北區火車站前國賓大樓有一間套房長年閒置，近期他因收到數萬元未繳的大樓管理費通知，特南下返屋處理時，竟意外發現屋內住著一名陌生男子，對方拒絕開門，江男只好報警處理，警方7日到場破門逮人，發現該男子不僅偽造租約，還私自更換門鎖，至少已偷住2、3年，全案依偽造文書、侵入住宅罪嫌移送台南地檢署偵辦。



警方調查，江姓屋主目前居住在台中，不僅在全台多地置產，也持有美國護照，位於台南市北區的國賓大樓套房，是他多年前購置的房產之一。



據了解，該套房10多年前曾交由親戚代為打理出租，之後未再出租，房屋長期閒置，江男未予過問。直到近日江男突然收到大樓管理費積欠通知，金額已累積數萬元，才專程南下查看該套房情況。



沒想到他返屋時，卻發現套房內竟有人居住，多次敲門要求對方開門說明都遭拒，江男只好報警求助。警方到場後依法破門進入，當場將屋內50多歲的陳姓男子帶回調查。



據了解，陳男自稱是11年前就已租下該套房居住，是合法租客。但警方查證後發現，原租期早已屆滿，陳男竟偽造租約紙本，並自行更換門鎖，持續以「租客」身分居住，由於屋主長期未前往查看，竟讓他安然住了至少2、3年未被發現。

江男得知自家房屋被陌生男子長期「寄居」後相當錯愕，他向警方表示，自己名下房產不少，並不缺房子住，只是對方拒不搬離，才不得不報警處理。



陳男落網後對於偷住他人房屋的情節供詞反覆，警方認為陳男涉嫌長期偽造租約文件並非法侵入住家，全案依偽造文書及侵入住宅罪嫌移送台南地檢署偵辦。