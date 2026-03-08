女力出頭天！保障名額已成過去式　高雄女議長揭從政帶娃心酸

▲高雄議長康裕成在澳洲跨海祝福婦女節快樂 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

3月8日婦女節，高雄市議長康裕成在臉書發文向女性致意，並回顧自己投入政治的歷程。她表示，在職場與家庭之間，女性總是展現堅韌力量，「撐起最溫暖的一片天」，也期盼每一位女性都能自在生活，綻放屬於自己的光芒，但她也特別提到，「在高雄，婦女保障名額已經成為過去式。」

康裕成提到，她的從政之路其實是從「婦女保障名額」開始。她回憶，1998年高雄仁武、大樹、鳥松與大社選區設有一席婦女保障名額，當時自己被徵召參選，「百般無奈、硬著頭皮投入選戰」，短短10多天穿著律師袍跑遍選區，最後順利當選，成為該選區首位民進黨籍女議員。之後她轉戰三民區，也成為該區首位民進黨籍女議員，並在多年後當選高雄市議會第一位女性議長。

她指出，如今高雄市議會的女性議員早已不需要依賴婦女保障名額。康裕成表示，目前議會65席議員中已有24位是女性，比例達39%，「在高雄婦女保障已經成為過去式。」她也舉例，左楠選區9席議員中就有6席為女性，可見女性在地方政治中的能見度與影響力持續提升。

康裕成認為，女性議員的問政早已跳脫過去專注婦幼議題的框架，現在是「全方位問政」，不論警政、環保、交通或科技政策都能侃侃而談，「反應快、口才好、顏值也高」，藍綠攻防時的氣勢也毫不遜色。

不過她也提到，許多女性從政者仍需兼顧家庭與育兒責任。她透露，最近常聽年輕女議員提到「考試到了要顧小孩，行程不能跑了」，也讓她想起自己剛當選議員時，必須每天送三個孩子到不同學校上學後，才趕往議會質詢或跑行程，「那是一段非常辛苦的經歷。」

最後，康裕成也感謝社會對女性力量的支持，她表示，正因為有更多人的鼓勵與肯定，才讓女性在政治舞台上有更大的發揮空間，「女力加油。」