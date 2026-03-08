外媒關切國防預算受阻　綠委曝在野立委私下挺國防、檯面難表態

▲民進黨立委陳冠廷。（資料照／立委陳冠廷國會辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

瑞典媒體《Expressen》近日以 「台灣國會的肢體衝突與僵局」（Slagsmål och dödläge i Taiwans parlament）為題，專訪民進黨立委陳冠廷，聚焦台灣立法院近年朝野對立升高、國防特別預算受阻，以及中國持續加大對台軍事壓力等議題。陳冠廷在專訪中表示，當前國會對國防議題的處理，已經偏離專業審議與國家利益優先的原則，部分在野黨立委其實理解強化國防的重要性，也支持特別預算，但在黨內壓力下，無法公開表態。當前國會對國防議題的處理，已經偏離專業審議與國家利益優先的原則。

陳冠廷在專訪中指出，當前台灣面對的不只是外部軍事威脅，更包括內部政治極化對國家團結與防衛能力的侵蝕。部分在野黨立委其實理解強化國防的重要性，也支持特別預算，但在黨內壓力下，無法公開表態。當前國會對國防議題的處理，已經偏離專業審議與國家利益優先的原則。

針對中國近年持續擴大軍機、軍艦與海警力量在台海周邊的活動，陳冠廷表示，台灣民眾在日常生活中未必立即感受到壓力，原因在於相關軍事行動多發生於海上與空中；從國安與戰略角度來看，威脅升高的趨勢十分清楚，台灣沒有鬆懈的空間。

陳冠廷也提到，自己身為立法院外交及國防委員會委員，深刻感受到朝野在國安議題上的溝通困難。許多應該回到專業討論的議題，如今受到政黨動員與政治操作牽制，連最基本的理性對話都面臨挑戰。這樣的發展，將拖慢台灣提升防衛韌性與整備能力的腳步。

對於國防特別預算，陳冠廷強調，這關係到台灣整體防衛體系的強化，也涉及國防產業發展與安全供應鏈布局。若預算持續遭到大幅刪減或延宕，受影響的將是台灣整體安全準備，以及國際社會對台灣自我防衛決心的觀察。

陳冠廷表示，國會是民主政治的重要場域，應承擔國家安全把關與政策推進的責任。面對中國持續升高的軍事壓力，朝野更需要以國家利益為優先，儘速推動必要的國防投資與制度改革，展現台灣守護民主自由的共同意志。

陳冠廷指出，瑞典全國性媒體《Expressen》關注台灣國會僵局與國防議題，顯示國際社會高度重視台海局勢發展，以及台灣民主體制在壓力下的運作情況。未來他會持續在立法院推動國防改革、強化民主韌性，並向國際社會清楚傳達台灣捍衛自由民主與區域和平穩定的立場。