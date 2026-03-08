　
政治

外媒關切國防預算受阻　綠委曝在野立委私下挺國防、檯面難表態

▲▼民進黨立委陳冠廷。（圖／立委陳冠廷國會辦公室提供）

▲民進黨立委陳冠廷。（資料照／立委陳冠廷國會辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

瑞典媒體《Expressen》近日以 「台灣國會的肢體衝突與僵局」（Slagsmål och dödläge i Taiwans parlament）為題，專訪民進黨立委陳冠廷，聚焦台灣立法院近年朝野對立升高、國防特別預算受阻，以及中國持續加大對台軍事壓力等議題。陳冠廷在專訪中表示，當前國會對國防議題的處理，已經偏離專業審議與國家利益優先的原則，部分在野黨立委其實理解強化國防的重要性，也支持特別預算，但在黨內壓力下，無法公開表態。當前國會對國防議題的處理，已經偏離專業審議與國家利益優先的原則。

陳冠廷在專訪中指出，當前台灣面對的不只是外部軍事威脅，更包括內部政治極化對國家團結與防衛能力的侵蝕。部分在野黨立委其實理解強化國防的重要性，也支持特別預算，但在黨內壓力下，無法公開表態。當前國會對國防議題的處理，已經偏離專業審議與國家利益優先的原則。

針對中國近年持續擴大軍機、軍艦與海警力量在台海周邊的活動，陳冠廷表示，台灣民眾在日常生活中未必立即感受到壓力，原因在於相關軍事行動多發生於海上與空中；從國安與戰略角度來看，威脅升高的趨勢十分清楚，台灣沒有鬆懈的空間。

陳冠廷也提到，自己身為立法院外交及國防委員會委員，深刻感受到朝野在國安議題上的溝通困難。許多應該回到專業討論的議題，如今受到政黨動員與政治操作牽制，連最基本的理性對話都面臨挑戰。這樣的發展，將拖慢台灣提升防衛韌性與整備能力的腳步。

對於國防特別預算，陳冠廷強調，這關係到台灣整體防衛體系的強化，也涉及國防產業發展與安全供應鏈布局。若預算持續遭到大幅刪減或延宕，受影響的將是台灣整體安全準備，以及國際社會對台灣自我防衛決心的觀察。

陳冠廷表示，國會是民主政治的重要場域，應承擔國家安全把關與政策推進的責任。面對中國持續升高的軍事壓力，朝野更需要以國家利益為優先，儘速推動必要的國防投資與制度改革，展現台灣守護民主自由的共同意志。

陳冠廷指出，瑞典全國性媒體《Expressen》關注台灣國會僵局與國防議題，顯示國際社會高度重視台海局勢發展，以及台灣民主體制在壓力下的運作情況。未來他會持續在立法院推動國防改革、強化民主韌性，並向國際社會清楚傳達台灣捍衛自由民主與區域和平穩定的立場。

03/06 全台詐欺最新數據

買宵夜遇死劫！高雄三寶媽遭毒駕猛撞斷魂　夫求法官判死刑

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

今（8日）是國際婦女節，民進黨性別平等事務部於社群平台釋出彭婉如女士逝世三十週年紀錄片《親愛的姊妹》（Dear My Sister, ）前導片，緬懷民進黨第一任婦女發展部主任彭婉如，梳理婦女運動與政黨攜手推動民主發展的進程，並展望未來婦女參政的下一個里程碑。

