高雄毒駕撞死三寶媽！家屬淚求監視器　tag陳其邁：零容忍求重判

▲高雄死亡車禍，43歲女騎士不治。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市小港區中安路7日晚間發生一起毒駕死亡車禍，30歲楊姓男子疑吸食毒品後開車上路，連環追撞兩輛機車，造成43歲李姓女子重傷送醫不治。死者家屬悲痛之餘，在臉書發文公開求助，希望外界協助提供事發前後監視器畫面，並喊話「判毒駕重刑！」同時tag高雄市長陳其邁，希望政府能「毒駕零容忍」。

悲痛的家屬在臉書貼文指出，事故發生時間可能落在7日晚間9時05分至9時15分之間，地點在小港區中安路664號附近，希望有行經該路段的民眾，能提供行車紀錄器或店家監視器畫面，協助還原事故經過。

家屬在貼文中寫下：「真心懇求，只要有一絲希望，一定要替二姐討公道，判毒駕重刑！」並呼籲外界協助轉發，希望能找到更多影像資料，釐清事故發生過程。

▲家屬在網路求監視器畫面。（圖／記者吳奕靖翻攝）

家屬也在貼文中點名市長陳其邁，激動表示：「市長可以看看我們是如何一夕破碎的家庭嗎？求重刑可以嗎？求所有法律援助可以嗎？」家屬更提到，三姐妹過去經歷父親離世的傷痛，「光喪父之痛就走了20個年頭，跟媽媽才剛輕鬆一點」，如今再次遭逢重大打擊，難以承受。

家屬也質疑現行毒駕刑責過輕，指出依現行法規毒駕初犯過失致死為3年至10年、累犯10年以上，「不管初犯或累犯，都不應該只有10年，人走了就是走了，還分什麼初累犯，還要再放出來害人嗎？」另一名親友也悲痛表示，死者是一位好媽媽、好妻子，也是家人的好女兒與姐妹，更是朋友眼中的好閨蜜，「她也是一位優良的保母，不應該是這樣的結果」，並再次懇求司法單位「請求重刑」。

警方調查，事故發生在7日晚上9時20分許，小港區中安路664號附近。30歲楊姓男子駕駛自小客車沿路行駛時，先追撞前方43歲李姓女子騎乘的機車，再追撞52歲陳姓女子騎乘、並載有9歲兒童的機車，現場一度陷入混亂。

事故發生後，李女傷勢嚴重，送醫搶救後仍宣告不治；陳女與9歲兒童則為擦挫傷，分別送往小港醫院與國軍高雄總醫院治療。據了解，43歲李女為全職媽媽，事發當時只是騎車到附近買宵夜，未料竟在住家附近遇上死劫。丈夫接獲噩耗趕到醫院時情緒潰堤。

警方對楊男實施酒測並未發現酒精反應，但毒品快篩呈陽性，警方在車內查扣一顆重約5克的依托咪酯煙彈，當場依現行犯逮捕。據了解，楊男為工人，過去曾有毒品前科。全案訊後依公共危險、過失致死、傷害及違反毒品危害防制條例移送高雄地檢署偵辦。