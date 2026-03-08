　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄毒駕撞死三寶媽！家屬淚求監視器　tag陳其邁：零容忍求重判

▲▼高雄死亡車禍，43歲女騎士不治。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄死亡車禍，43歲女騎士不治。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市小港區中安路7日晚間發生一起毒駕死亡車禍，30歲楊姓男子疑吸食毒品後開車上路，連環追撞兩輛機車，造成43歲李姓女子重傷送醫不治。死者家屬悲痛之餘，在臉書發文公開求助，希望外界協助提供事發前後監視器畫面，並喊話「判毒駕重刑！」同時tag高雄市長陳其邁，希望政府能「毒駕零容忍」。

悲痛的家屬在臉書貼文指出，事故發生時間可能落在7日晚間9時05分至9時15分之間，地點在小港區中安路664號附近，希望有行經該路段的民眾，能提供行車紀錄器或店家監視器畫面，協助還原事故經過。

家屬在貼文中寫下：「真心懇求，只要有一絲希望，一定要替二姐討公道，判毒駕重刑！」並呼籲外界協助轉發，希望能找到更多影像資料，釐清事故發生過程。

▲▼高雄死亡車禍，43歲女騎士不治。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲家屬在網路求監視器畫面。（圖／記者吳奕靖翻攝）

家屬也在貼文中點名市長陳其邁，激動表示：「市長可以看看我們是如何一夕破碎的家庭嗎？求重刑可以嗎？求所有法律援助可以嗎？」家屬更提到，三姐妹過去經歷父親離世的傷痛，「光喪父之痛就走了20個年頭，跟媽媽才剛輕鬆一點」，如今再次遭逢重大打擊，難以承受。

家屬也質疑現行毒駕刑責過輕，指出依現行法規毒駕初犯過失致死為3年至10年、累犯10年以上，「不管初犯或累犯，都不應該只有10年，人走了就是走了，還分什麼初累犯，還要再放出來害人嗎？」另一名親友也悲痛表示，死者是一位好媽媽、好妻子，也是家人的好女兒與姐妹，更是朋友眼中的好閨蜜，「她也是一位優良的保母，不應該是這樣的結果」，並再次懇求司法單位「請求重刑」。

警方調查，事故發生在7日晚上9時20分許，小港區中安路664號附近。30歲楊姓男子駕駛自小客車沿路行駛時，先追撞前方43歲李姓女子騎乘的機車，再追撞52歲陳姓女子騎乘、並載有9歲兒童的機車，現場一度陷入混亂。

事故發生後，李女傷勢嚴重，送醫搶救後仍宣告不治；陳女與9歲兒童則為擦挫傷，分別送往小港醫院與國軍高雄總醫院治療。據了解，43歲李女為全職媽媽，事發當時只是騎車到附近買宵夜，未料竟在住家附近遇上死劫。丈夫接獲噩耗趕到醫院時情緒潰堤。

警方對楊男實施酒測並未發現酒精反應，但毒品快篩呈陽性，警方在車內查扣一顆重約5克的依托咪酯煙彈，當場依現行犯逮捕。據了解，楊男為工人，過去曾有毒品前科。全案訊後依公共危險、過失致死、傷害及違反毒品危害防制條例移送高雄地檢署偵辦。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
442 1 6657 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
韓媒稱「張育成、鄭宗哲」大聯盟成績平平　卻轟爆韓國隊
費仔2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意
連敗日本、台灣！韓國教頭神情低落　曝韓澳戰先發投手
晉級命運掌握在別隊！曾豪駒盼球員放鬆　也準備好去邁阿密的心情
輸台灣！韓媒狠評「紙老虎」恐4度首輪出局　投手調度大亂
看到滿場台灣人！　古林睿煬哭了
台韓大戰賽後「觀眾迅速離場」！　東京巨蛋全面警戒迎天皇到來
買宵夜遇死劫！高雄三寶媽遭毒駕猛撞斷魂　夫求法官判死刑

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中慣竊偷現金黃金還順走2瓶高粱！屋主氣炸PO網　警火速抓人

超扯！高雄街頭驚見「移動任意門」　民眾看傻：機車啥都能載

高雄毒駕撞死三寶媽！家屬淚求監視器　tag陳其邁：零容忍求重判

林保署七星潭贈苗！號召3百人植栽美化海岸　後續14場別錯過

買宵夜竟遇死劫！高雄三寶媽遭毒駕猛撞斷魂　夫求法官判死刑

澎湖前議長劉陳昭玲涉貪　限制出境出海延長8月

新北通緝犯討債反遭砍8刀！滿身血被女友丟包　毒品糾紛7人送辦

假「雲端發票中獎」詐騙猖獗　詐團隨機發電郵小資女遭盜刷

2男1女開賓士登門討債　高雄單親媽氣炸：我會向錢莊借錢嗎？

北投82歲女駕駛追撞多輛汽機車！肇事前衝上人行道畫面曝

捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚

伊朗總統道歉了！宣布不再攻擊鄰國　但絕不可能無條件投降

費爾柴德滿貫砲送媽媽！　「代表母親的國家台灣是莫大榮幸」

大谷翔平上三壘敘舊打招呼！　張育成驚「碰一下就全壘打」認差距

0比13慘敗日本　曾豪駒疑眼眶泛紅：所有責任我扛

《天機試煉場》精準算命爆雞皮　神童和父母斷絕...她曾流產兩次

6比0派林昱珉？曾豪駒：一開始就設定好　台韓戰先發也定了

陳傑憲骨裂拒休「帶傷練打」！　 三度開轟全場驚呼

飆三振！東京巨蛋響《將軍令》　曾峻岳直呼感謝：我自己也嚇到

「挑戰！挑戰！」莊陳仲敖拍帽示意！　賽後笑曝教練提醒沒ABS

台中慣竊偷現金黃金還順走2瓶高粱！屋主氣炸PO網　警火速抓人

超扯！高雄街頭驚見「移動任意門」　民眾看傻：機車啥都能載

高雄毒駕撞死三寶媽！家屬淚求監視器　tag陳其邁：零容忍求重判

林保署七星潭贈苗！號召3百人植栽美化海岸　後續14場別錯過

買宵夜竟遇死劫！高雄三寶媽遭毒駕猛撞斷魂　夫求法官判死刑

澎湖前議長劉陳昭玲涉貪　限制出境出海延長8月

新北通緝犯討債反遭砍8刀！滿身血被女友丟包　毒品糾紛7人送辦

假「雲端發票中獎」詐騙猖獗　詐團隨機發電郵小資女遭盜刷

2男1女開賓士登門討債　高雄單親媽氣炸：我會向錢莊借錢嗎？

北投82歲女駕駛追撞多輛汽機車！肇事前衝上人行道畫面曝

女力出頭天！保障名額已成過去式　高雄女議長揭從政帶娃心酸

台南市31校671童軍齊聚海事慶三五童軍節　闖關體驗展現服務精神

台中慣竊偷現金黃金還順走2瓶高粱！屋主氣炸PO網　警火速抓人

超扯！高雄街頭驚見「移動任意門」　民眾看傻：機車啥都能載

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

鄭宗哲開轟喊超爽！擊敗韓國仍警惕：日本那場不要忘記

王毅稱「兩岸統一是國際潮流」　林佳龍痛斥謬論：中國是和平破壞者

台八女星爸走失…衝回新竹報案「警局外淚崩」拍戲連哭5天變核桃眼

韓「怪物投手」柳賢振14年前錄《RM》　錄一半「被通知進軍大聯盟」

韓媒稱「張育成、鄭宗哲」大聯盟成績平平　卻轟爆韓國隊

【想喊停也不能講】家將一回頭車跑了　上車到一半還摔地XD

社會熱門新聞

即／台中夜景餐廳意外！19歲男翻車命危

疑遭2000萬債務壓垮！台中夫妻雙亡悲劇　失聯18歲兒找到了

獨／台中爆紅餐廳離奇車禍　空軍志願役下車查看遭壓死

高雄晚間死亡車禍！女騎士遭撞傷重亡

酒店妹醒來人在摩鐵！「嘴裡竟有奇怪味道」崩潰　隱眼失蹤

「妳是我的健達出奇蛋」人妻偷情遭抓包

中和四號公園對面晚間墜樓！77歲男身亡

快訊／台中爆紅餐廳意外　19歲男載女友翻車亡

女腳飄臭酸味　翁一聞驚覺遭騙150多萬

快訊／前人壽女經理吸金5000萬羈押禁見

即／19歲志願役遭車壓死　空軍司令部聲明

台南青葉橋重機騎士為閃電動代步車　遭爆頭輾斃

國道北上晚間自撞！駕駛、乘客雙雙送醫

高雄三寶媽遭毒駕猛撞斷魂！夫喊：一定要判死

更多熱門

相關新聞

高雄三寶媽遭毒駕猛撞斷魂！夫喊：一定要判死

高雄三寶媽遭毒駕猛撞斷魂！夫喊：一定要判死

高雄市小港區7日晚間發生死亡車禍，一名30歲楊姓男子開車毒駕上路，不慎追撞前方兩輛機車，造成43歲李姓女子重傷送醫後不治。據了解，李女為全職媽媽，育有3名子女，當時只是外出要買個宵夜回家吃，竟然遇上死劫，李女丈夫8日受訪時難掩悲痛，盼法官一定要重判死刑。

單親媽「沒借錢」竟遭3人登門討債

單親媽「沒借錢」竟遭3人登門討債

北投82歲女駕駛衝上人行道　追撞多輛汽機車

北投82歲女駕駛衝上人行道　追撞多輛汽機車

高雄驚傳警察遭圍毆！真相曝光　

高雄驚傳警察遭圍毆！真相曝光　

高雄女外出買宵夜遭毒駕撞死！夫接噩耗崩潰

高雄女外出買宵夜遭毒駕撞死！夫接噩耗崩潰

關鍵字：

高雄毒駕車禍重傷司法

讀者迴響

熱門新聞

台灣10局5比4氣走韓國

球迷觀戰「默默1舉動」瘋傳　日本人：難怪我愛台灣

中華隊抗韓成功！三方互咬劇本啟動

古林手指流血仍撐到5局　退場眼眶泛紅

即／台中夜景餐廳意外！19歲男翻車命危

疑遭2000萬債務壓垮！台中夫妻雙亡悲劇　失聯18歲兒找到了

東京巨蛋慘案？韓國1分差負台灣　韓媒崩潰

日本晉8強條件　韓國輸台灣→至少第2

獨／台中爆紅餐廳離奇車禍　空軍志願役下車查看遭壓死

倒春寒！　又要跌破10℃

曾豪駒向捷克道歉！親曝大幅領先仍盜壘原因

AV女優「懷孕超過41周」生了！　產下3408g健康男寶

費仔媽驚兒子爆紅　曝他上屆婉拒原因

快訊／台韓大戰先發打線出爐 鄭宗哲繼續開路

105公里觸身球被問還好嗎？吉力吉撈笑回

更多

最夯影音

更多
捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚

捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚
伊朗總統道歉了！宣布不再攻擊鄰國　但絕不可能無條件投降

伊朗總統道歉了！宣布不再攻擊鄰國　但絕不可能無條件投降

費爾柴德滿貫砲送媽媽！　「代表母親的國家台灣是莫大榮幸」

費爾柴德滿貫砲送媽媽！　「代表母親的國家台灣是莫大榮幸」

大谷翔平上三壘敘舊打招呼！　張育成驚「碰一下就全壘打」認差距

大谷翔平上三壘敘舊打招呼！　張育成驚「碰一下就全壘打」認差距

0比13慘敗日本　曾豪駒疑眼眶泛紅：所有責任我扛

0比13慘敗日本　曾豪駒疑眼眶泛紅：所有責任我扛

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面