民生消費

贏韓國！麥當勞「麥脆鷄腿買一送一」　達美樂買大送大送可樂

▲麥當勞「麥脆鷄腿買一送一」。（圖／麥當勞提供）

▲麥當勞明天「麥脆鷄腿買一送一」。（圖／麥當勞提供）

記者黃士原／台北報導

世界棒球經典賽（WBC）今日中華隊贏韓國，國內速食業者也推出慶祝優惠，像是麥當勞明天祭出「麥脆鷄腿買一送一」，達美樂則是外帶大披薩買大送大再送可樂。

麥當勞

麥當勞3月9日11:00至23:59推出「麥脆鷄腿買一送一」優惠，顧客至全台麥當勞餐廳指定櫃檯，向餐廳服務員說出通關密語「一起Team Taiwan」，即可獲得「麥脆鷄腿（1塊）」買一送一兌換券1張（限同口味，兩塊原味或兩塊辣味；部位恕不指定、更換）。每間餐廳限量250份，兌換券須於當日使用，每人憑券限購1份。

此外，麥當勞APP美食優惠與台灣選手們於棒球賽事中的精彩表現連動，只要台灣選手每擊出1支全壘打，即可獲得指定主餐現折10元；每得1分，即可獲得指定點心現折5元，全壘打支數與得分愈多，優惠券折扣愈多。

▲肯德基「楓糖風味鬆餅咔啦肉霸堡」買一送一。（圖／肯德基提供）

▲肯德基「楓糖風味鬆餅咔啦肉霸堡」買一送一。（圖／肯德基提供）

肯德基

3月10日起推出終極優惠，最強神券「333 神券」再回歸，「6塊咔啦脆雞+6顆原味蛋撻」只要 333元（3/23截止）。網路爆紅款「楓糖風味鬆餅咔啦肉霸堡」上市以來首度祭出買一送一，單點兩份只要159元（售完為止）。同樣推出買一送一的還有濃郁誘人的「奇巧可可流心三重奏蛋撻」，兩顆55元（售完為止）。

▲達美樂謝謝Team Taiwan，全台優惠「買大送大送大可樂」。（圖／達美樂提供）

▲達美樂謝謝Team Taiwan，全台優惠「買大送大送大可樂」。（圖／達美樂提供）

達美樂

感謝球迷們一路相挺，達美樂應援優惠持續熱銷中，即日起至3月19日止，全台門市推出外帶大披薩買大送大再送大可樂（優惠代碼：131169）。

▲必勝客優惠。（圖／取自必勝客臉書）

▲必勝客外帶買大送大加送「嫩雞球」。（圖／取自必勝客臉書）

必勝客

慶祝中華隊贏韓國，必勝客加碼優惠，輸入「優惠碼98308」，限時3天享外帶買大送大「送嫩雞球」，現省634元。另外，輸入「優惠碼92109」，買鱈魚塊直接送你薯金幣，現省39元。

03/06

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

買宵夜遇死劫！高雄三寶媽遭毒駕猛撞斷魂　夫求法官判死刑

