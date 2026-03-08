台灣扳倒南韓！中華隊晉級之路靠這步　失分率計算公式曝

▲中華隊以5：4擊敗韓國隊，但中華隊晉級之路接下來得靠韓國隊幫忙了。（圖／記者林敬旻攝）



記者游瓊華／台中報導

世界棒球經典賽（WBC）台韓大戰寫下歷史新頁，中華隊不僅以5比4扳倒宿敵南韓，拿下經典賽史上對韓首勝，更順利奪下預賽二連勝，包括張育成、孫易磊都激動落淚。然而，隨著分組戰況陷入膠著，中華隊能否挺進複賽，關鍵卻掌握在南韓隊手中，接下來全台球迷必須轉向為南韓隊加油了。中華民國運動彩券經銷商商業同業公會理事長何昱奇指出，南韓必須在對戰澳洲時「打出大分」且獲勝，中華隊才有晉級機會。

何昱奇指出，假設戰績，最後日本隊以4勝0敗穩坐小組第一，而中華隊、韓國隊與澳洲隊極可能同為2勝2敗。在三隊戰績互咬的情況下，根據WBC競賽規則，將啟動「失分率比較」（TQB，對戰失分除以守備局數）來決定晉級資格。

何昱奇分析，目前中華隊在關鍵三場對戰（台澳、台韓、韓澳）中的基準數據為：失分7分、守備出局數54個。若要在此規則下突圍，中華隊的晉級劇本必須滿足兩個條件：第一，韓國必須擊敗澳洲；第二，雙方比分必須落在特定區間。

何昱奇進一步解析，最理想的晉級比分落在「8:3」或「9:3」。簡單來說，韓國隊不僅要贏，還必須「打很大分」，且澳洲隊得分需達到3分以上。例如「韓國 8:3 澳洲」、「韓國 9:3 澳洲」或是「韓國 10:5 澳洲」，在這些比分下，中華隊的失分率才能優於對手，成功取得複賽門票。

反之，若韓國隊雖贏球但分差不足，例如「韓國 7:1 澳洲」、「韓國 8:2 澳洲」或「韓國 6:3 澳洲」，即便三隊戰績相同，中華隊仍會因失分率劣勢而遭到淘汰。

這場關鍵的「韓澳大戰」將直接決定中華隊的命運。何昱奇強調，雖然台灣球迷剛慶祝完對韓勝利，但為了晉級大局，接下來必須寄望韓國隊打出強大火力擊敗澳洲，這場「大分贏球」的劇本，將是中華隊前進邁阿密複賽的唯一希望。