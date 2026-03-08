　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣扳倒南韓！中華隊晉級之路靠這步　失分率計算公式曝

▲中華隊以5：4擊敗韓國隊。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊以5：4擊敗韓國隊，但中華隊晉級之路接下來得靠韓國隊幫忙了。（圖／記者林敬旻攝）

記者游瓊華／台中報導

世界棒球經典賽（WBC）台韓大戰寫下歷史新頁，中華隊不僅以5比4扳倒宿敵南韓，拿下經典賽史上對韓首勝，更順利奪下預賽二連勝，包括張育成、孫易磊都激動落淚。然而，隨著分組戰況陷入膠著，中華隊能否挺進複賽，關鍵卻掌握在南韓隊手中，接下來全台球迷必須轉向為南韓隊加油了。中華民國運動彩券經銷商商業同業公會理事長何昱奇指出，南韓必須在對戰澳洲時「打出大分」且獲勝，中華隊才有晉級機會。

何昱奇指出，假設戰績，最後日本隊以4勝0敗穩坐小組第一，而中華隊、韓國隊與澳洲隊極可能同為2勝2敗。在三隊戰績互咬的情況下，根據WBC競賽規則，將啟動「失分率比較」（TQB，對戰失分除以守備局數）來決定晉級資格。

[廣告]請繼續往下閱讀...

何昱奇分析，目前中華隊在關鍵三場對戰（台澳、台韓、韓澳）中的基準數據為：失分7分、守備出局數54個。若要在此規則下突圍，中華隊的晉級劇本必須滿足兩個條件：第一，韓國必須擊敗澳洲；第二，雙方比分必須落在特定區間。

何昱奇進一步解析，最理想的晉級比分落在「8:3」或「9:3」。簡單來說，韓國隊不僅要贏，還必須「打很大分」，且澳洲隊得分需達到3分以上。例如「韓國 8:3 澳洲」、「韓國 9:3 澳洲」或是「韓國 10:5 澳洲」，在這些比分下，中華隊的失分率才能優於對手，成功取得複賽門票。

反之，若韓國隊雖贏球但分差不足，例如「韓國 7:1 澳洲」、「韓國 8:2 澳洲」或「韓國 6:3 澳洲」，即便三隊戰績相同，中華隊仍會因失分率劣勢而遭到淘汰。

這場關鍵的「韓澳大戰」將直接決定中華隊的命運。何昱奇強調，雖然台灣球迷剛慶祝完對韓勝利，但為了晉級大局，接下來必須寄望韓國隊打出強大火力擊敗澳洲，這場「大分贏球」的劇本，將是中華隊前進邁阿密複賽的唯一希望。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
442 1 6657 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
韓媒稱「張育成、鄭宗哲」大聯盟成績平平　卻轟爆韓國隊
費仔2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意
連敗日本、台灣！韓國教頭神情低落　曝韓澳戰先發投手
晉級命運掌握在別隊！曾豪駒盼球員放鬆　也準備好去邁阿密的心情
輸台灣！韓媒狠評「紙老虎」恐4度首輪出局　投手調度大亂
看到滿場台灣人！　古林睿煬哭了
台韓大戰賽後「觀眾迅速離場」！　東京巨蛋全面警戒迎天皇到來
買宵夜遇死劫！高雄三寶媽遭毒駕猛撞斷魂　夫求法官判死刑

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台灣燈會增30輛遊覽車助疏運　首假日尖峰湧人車潮

台灣扳倒南韓！中華隊晉級之路靠這步　失分率計算公式曝

爽贏韓國！中華隊「晉級剩1條路」有難度　網炸鍋：韓仔沒那麼好心

華信航空國內機票即起限時85折　虎航4航線推15%折扣

中華隊復仇成功！狂朝聖徐展元「1句話」　球迷淚：謝謝英雄

台人東京抽菸收罰單！發文嘆「都躲到巷子角落了」全罵翻

中華隊血洗捷克後又有驚喜？王瑞德預告：除卓榮泰還有更精彩的

台人擠爆東京巨蛋！他看傻「3原因覺得神扯」　網曝真相：難在哪裡

蔡阿嘎「穿韓國隊服發功中」　蔡其昌1反應：台灣英雄！萬人狂呼

國際油價要漲了！台中美式賣場湧車潮加油　警方出動交管

捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚

伊朗總統道歉了！宣布不再攻擊鄰國　但絕不可能無條件投降

費爾柴德滿貫砲送媽媽！　「代表母親的國家台灣是莫大榮幸」

大谷翔平上三壘敘舊打招呼！　張育成驚「碰一下就全壘打」認差距

0比13慘敗日本　曾豪駒疑眼眶泛紅：所有責任我扛

《天機試煉場》精準算命爆雞皮　神童和父母斷絕...她曾流產兩次

6比0派林昱珉？曾豪駒：一開始就設定好　台韓戰先發也定了

陳傑憲骨裂拒休「帶傷練打」！　 三度開轟全場驚呼

飆三振！東京巨蛋響《將軍令》　曾峻岳直呼感謝：我自己也嚇到

「挑戰！挑戰！」莊陳仲敖拍帽示意！　賽後笑曝教練提醒沒ABS

台灣燈會增30輛遊覽車助疏運　首假日尖峰湧人車潮

台灣扳倒南韓！中華隊晉級之路靠這步　失分率計算公式曝

爽贏韓國！中華隊「晉級剩1條路」有難度　網炸鍋：韓仔沒那麼好心

華信航空國內機票即起限時85折　虎航4航線推15%折扣

中華隊復仇成功！狂朝聖徐展元「1句話」　球迷淚：謝謝英雄

台人東京抽菸收罰單！發文嘆「都躲到巷子角落了」全罵翻

中華隊血洗捷克後又有驚喜？王瑞德預告：除卓榮泰還有更精彩的

台人擠爆東京巨蛋！他看傻「3原因覺得神扯」　網曝真相：難在哪裡

蔡阿嘎「穿韓國隊服發功中」　蔡其昌1反應：台灣英雄！萬人狂呼

國際油價要漲了！台中美式賣場湧車潮加油　警方出動交管

台南市31校671童軍齊聚海事慶三五童軍節　闖關體驗展現服務精神

台中慣竊偷現金黃金還順走2瓶高粱！屋主氣炸PO網　警火速抓人

超扯！高雄街頭驚見「移動任意門」　民眾看傻：機車啥都能載

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

鄭宗哲開轟喊超爽！擊敗韓國仍警惕：日本那場不要忘記

王毅稱「兩岸統一是國際潮流」　林佳龍痛斥謬論：中國是和平破壞者

台八女星爸走失…衝回新竹報案「警局外淚崩」拍戲連哭5天變核桃眼

韓「怪物投手」柳賢振14年前錄《RM》　錄一半「被通知進軍大聯盟」

韓媒稱「張育成、鄭宗哲」大聯盟成績平平　卻轟爆韓國隊

韓媒怒批惠特康「英雄變逆臣」　兩戰7支0、第10局防守判斷成轉折

伊朗總統道歉了！宣布不再攻擊鄰國　但絕不可能無條件投降

生活熱門新聞

球迷觀戰「默默1舉動」瘋傳　日本人：難怪我愛台灣

倒春寒！　又要跌破10℃

台人擠爆東京巨蛋！他看傻「3原因覺得神扯」

溼答答！　4天雨最大

爽贏韓國！中華隊「晉級剩1條路」有難度　網炸鍋

台男超瘋WBC！YouTuber曝：泡泡浴店被訂滿

瘋經典賽！　一堆太太：客廳只剩兩種聲音

烤玉米「水溝蓋備料」畫面曝！店家道歉：放過老人家

快訊／8級強風！　明雨區擴大

台人擠爆東京「1行為太誇張」　日本店員也怒了

生乳捲可以帶回台！日5熱門零食禁入境

好想贏韓國！回顧「4戰全敗」血淚史

中華隊復仇成功！球迷狂朝聖徐展元「1句話」

爸爸突拿出存摺！「提出1要求」她錯愕

更多熱門

相關新聞

韓國延長10局不敵中華隊金慧成扛責

韓國延長10局不敵中華隊金慧成扛責

韓國隊8日在世界棒球經典賽首輪C組賽事，與中華隊交手一路鏖戰至延長10局，最終仍吞下敗仗，戰績來到1勝2敗；賽後韓國內野手金慧成把失利責任攬在自己身上，尤其在延長10局、球隊僅落後1分的關鍵打席擊出一壘滾地球，導致三壘跑者在本壘遭觸殺，讓他賽後久久無法從休息區起身，難掩自責與失落。

耶耶經典賽預測全中　網友瘋朝聖

耶耶經典賽預測全中　網友瘋朝聖

從U21抗韓到經典賽突破韓國　陳傑憲：我們不會再懼怕

從U21抗韓到經典賽突破韓國　陳傑憲：我們不會再懼怕

東京巨蛋全面警戒迎天皇到來

東京巨蛋全面警戒迎天皇到來

中華隊扳倒韓國X熱搜炸鍋

中華隊扳倒韓國X熱搜炸鍋

關鍵字：

2026WBC棒球經典賽台韓大戰2026中華隊

讀者迴響

熱門新聞

台灣10局5比4氣走韓國

球迷觀戰「默默1舉動」瘋傳　日本人：難怪我愛台灣

中華隊抗韓成功！三方互咬劇本啟動

古林手指流血仍撐到5局　退場眼眶泛紅

即／台中夜景餐廳意外！19歲男翻車命危

疑遭2000萬債務壓垮！台中夫妻雙亡悲劇　失聯18歲兒找到了

東京巨蛋慘案？韓國1分差負台灣　韓媒崩潰

日本晉8強條件　韓國輸台灣→至少第2

獨／台中爆紅餐廳離奇車禍　空軍志願役下車查看遭壓死

倒春寒！　又要跌破10℃

曾豪駒向捷克道歉！親曝大幅領先仍盜壘原因

AV女優「懷孕超過41周」生了！　產下3408g健康男寶

費仔媽驚兒子爆紅　曝他上屆婉拒原因

快訊／台韓大戰先發打線出爐 鄭宗哲繼續開路

105公里觸身球被問還好嗎？吉力吉撈笑回

更多

最夯影音

更多
捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚

捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚
伊朗總統道歉了！宣布不再攻擊鄰國　但絕不可能無條件投降

伊朗總統道歉了！宣布不再攻擊鄰國　但絕不可能無條件投降

費爾柴德滿貫砲送媽媽！　「代表母親的國家台灣是莫大榮幸」

費爾柴德滿貫砲送媽媽！　「代表母親的國家台灣是莫大榮幸」

大谷翔平上三壘敘舊打招呼！　張育成驚「碰一下就全壘打」認差距

大谷翔平上三壘敘舊打招呼！　張育成驚「碰一下就全壘打」認差距

0比13慘敗日本　曾豪駒疑眼眶泛紅：所有責任我扛

0比13慘敗日本　曾豪駒疑眼眶泛紅：所有責任我扛

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面