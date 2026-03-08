韓媒稱「張育成、鄭宗哲」大聯盟成績平平　卻轟爆韓國隊

▲中華隊張育成轟出陽春全壘打。（圖／記者林敬旻攝）



記者王佩翊／編譯

2026世界棒球經典賽（WBC）C組賽事8日在東京巨蛋上演台韓大戰，中華隊以5比4擊敗韓國，也為對手睽違17年重返8強本戰的美夢增添危機。韓媒特意點名鄭宗哲、張育成和費爾柴德，稱這3位曾在大聯盟待過但「成績平平」的球員反而成為中華隊奪勝功臣，用關鍵全壘打擊潰了韓國隊防線。

南韓媒體MHN體育報導稱，比賽從2局上半進入高潮。張育成面對韓國王牌柳賢振時，轟出一支氣勢十足的陽春砲，讓中華隊先馳得點，也為比賽定下基調。

韓國隊在5局下半靠著惠特康的犧牲滾地球追平比分，但好景不長。6局上半，鄭宗哲登場面對韓國換上的投手郭彬，兩人纏鬥到滿球數，鄭宗哲最後抓住時速96.6英里的速球，將球掃向中外野觀眾席，再度為中華隊取得2比1領先。

外野手費爾柴德8局上面對韓國救援投手戴恩·鄧寧，將第2球、時速81.4英里的滑球推向右外野全壘打牆外，這支2分砲讓中華隊以4比3再度超前。韓國隊在8局下半又追回1分扳平，雙方4比4進入延長賽，最終中華隊在10局上半擠出致勝分，以5比4驚險獲勝。

韓媒特別點出，鄭宗哲、張育成和費爾柴德等3位為中華隊建功的打者都有大聯盟經驗，但成績都稱不上亮眼。鄭宗哲2025年效力於匹茲堡海盜，當時與韓國好手裴智桓同隊，但他的大聯盟生涯僅有3場出賽、打擊率掛蛋的紀錄，遠不及裴智桓163場的資歷。

張育成則在2022年與坦帕灣光芒的崔志萬並肩作戰過。不過張育成雖在大聯盟待了5個賽季，卻從未打滿單季，生涯累積僅20支全壘打，與崔志萬525場出賽、67轟的成績相比天差地遠。至於費爾柴德，5個大聯盟球季也只出賽277場，累積18轟，同樣難以和崔志萬相提並論。

韓媒直言，韓國國家代表隊這次並未徵召擁有豐富大聯盟經驗的崔志萬與裴智桓，最終卻敗在三位大聯盟資歷相較不如他們的中華隊球員手下，這樣的結果格外諷刺。韓媒形容，雖然這三人早已過了巔峰期，但依舊實力強勁，在關鍵時刻的大場面經驗仍發揮了決定性作用。此役過後韓國隊重返世界賽8強的希望也變得渺茫。