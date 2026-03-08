小黑蚊3月進好發期！花蓮市已提前報到　招標廠商噴藥提前防治

▲藥劑噴灑雖可在短期內有效降低小黑蚊數量，但仍須搭配民眾共同防治，包括清除青苔等幼蟲孳生環境。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市公所日前在國福國小執行小黑蚊環境用藥噴灑作業，市長魏嘉彥表示，近期接獲國福里居民及學校反映，小黑蚊問題相當嚴重，影響學生上課及居民日常生活，因此指示清潔隊先行在該區進行藥劑噴灑，希望能有效降低小黑蚊的生長密度，減少民眾困擾。

市長魏嘉彥當天偕同清潔隊長吳慶展前往現場關心施作情形。魏嘉彥指出，小黑蚊每年約從三月開始進入好發期，暑假期間更是高峰期。市公所目前正辦理環境用藥防治委外招標作業，預計四月完成相關程序。不過國福里小黑蚊情形較為嚴重，因此先行安排清潔隊進行噴藥防治，採取因地制宜方式，優先處理居民反映較多的區域。





魏嘉彥表示，小黑蚊叮咬後奇癢難耐，不僅影響民眾居家生活品質，也可能對觀光形象造成影響，甚至讓部分學生在戶外活動時深受其擾。由於清潔隊人力有限，市公所多年來皆透過委外方式執行全市小黑蚊防治工作，希望透過專業防治降低族群密度，改善環境品質。

▲市長魏嘉彥當天偕同清潔隊長吳慶展前往現場關心噴藥施作情形。

他也提醒，環境用藥噴灑雖可在短期內有效降低小黑蚊數量，但仍須搭配民眾共同防治，包括清除青苔等幼蟲孳生環境、做好個人防護等措施，才能避免小黑蚊族群在一至兩週內迅速回升。市公所也呼籲市民建立正確防治觀念，攜手維護生活環境品質。



環境噴灑藥劑是除蟲菊精及有機磷劑，主要是針對小黑蚊的成蟲及幼蟲進行防治。吳慶展隊長指出，除蟲菊精是以空間噴灑，防治成蟲專用，有機磷劑則是以殘效噴灑，專門做為防治幼蟲，所噴的藥劑均為環保署認證且依規定稀釋，對人畜並無危害。

