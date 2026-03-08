華信航空國內機票即起限時85折　虎航4航線推15%折扣

▲華信航空即刻起至3月9日上午9時59分推出國內全航線85折限時優惠。（圖／華信航空提供）

記者周湘芸／台北報導

WBC世界棒球經典賽今天上演台韓大戰，中華隊最終以5：4擊敗韓國。華信航空宣布，即刻起至3月9日上午9時59分推出國內全航線85折限時優惠；台灣虎航也加碼今天下午3時至晚間11時59分提供4航線15％折扣。

華信航空董事長陳大鈞表示，棒球是台灣最具凝聚力的運動，今天中華隊擊敗強敵韓國，再次展現台灣棒球的實力與韌性，也讓全台球迷深受感動，華信航空以實際行動與球迷一同分享這場振奮人心的勝利。

華信航空總經理莊明哲指出，為回饋廣大球迷，華信航空在賽後推出國內航線85折限定優惠，無論是前往花東漫遊或是離島度假，即刻起至3月9日上午9時59分前，只要在華信航空APP購票並輸入折扣碼「WBC308」，就享國內全航線85折優惠，旅遊期間自3月15日至2026年6月30日止。

另外，為歡慶中華隊取得2勝，台灣虎航今天宣布，加碼推出台北 / 高雄 - 東京成田、台北 - 東京羽田、台北 - 釜山、高雄 - 金浦等4航線15％折扣，今天下午3時至晚間11時59分開搶，旅遊期間為即日起至今年6月30日前來回航班，輸入折扣代碼「WBCWIN2」即可享優惠。