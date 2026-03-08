分析／卓榮泰稱自費包機東京應援　真「私人」還是棒球外交？

▲行政院長卓榮泰7日現身東京巨蛋應援中華隊。（圖／讀者提供）

記者蘇靖宸／台北報導

中華隊昨在世界經典棒球賽（WBC）對上捷克隊傳捷報，當國人沉浸贏球氣氛時，行政院長卓榮泰被目擊現身東京巨蛋觀賽，更傳出卓是包機赴日，此舉掀起政壇截然不同的觀點；在野黨要求卓向國人說清楚，包機來回東京的費用與動用的社會成本，執政黨則聚焦在台日斷交54年以來首位赴日的閣揆。

卓榮泰今受訪時稱是休假日的自費私人行程，除安排與國人一起為Team Taiwan加油，沒有其他的任何目的。先撇開是否真為「全民買單」，單就「包機」、「出訪」背後涉及的行政調度、維安人力，其延伸出的社會成本實難以一句「自費私人行程」一筆帶過；再對比仍受困美伊戰火、苦等撤僑包機而不得的國人，卓揆這趟「東京快閃」，對基層百姓而言，恐怕不只是相對剝奪感，更是對政府資源優先順位的強烈質疑。

不過若就外交角度而言，不管是私人或公務，卓揆能前往東京，都象徵台日關係實質升溫。外交部長林佳龍去年低調以私人名義參訪大阪萬博，事後由自民黨的國會議員透過社群平台公告，當時淡江大學全球政治經濟學系助理教授徐浤馨認為此行必須獲得日本時任首相石破茂及其內閣「默認」才能成行；旅日學者林泉忠接受專訪時也說， 日本農林水產副大臣、環境副大臣去年先後訪台，是以「政務」身分，而非公務，這是石破茂內閣的新現象。

更不要說，台捷大戰約在東京時間下午2時半許落幕，卓榮泰的班機則在當地時間7時36分起飛，而日本首相高市早苗原定7日晚間替「日韓大戰」開球，雖然開賽前夕傳因伊朗情勢驟變喊卡，但該說法未獲高市證實。所以，卓榮泰中間見了誰，是否真見到高市早苗，難免受人關注。

台灣外交處境本就艱難，而中日又因高市草苗去年明確表態，台灣有事將視為日本的存立危機，致使關係緊張之際，卓榮泰聲稱的「休假自費私人行程」，或許是顧慮台日的默契，以所謂「棒球外交」創造模糊地帶，以避免中方反應過激，但卓揆搬出休假日自費包機的私人行程，理由實在牽強又不高明，就如在野黨質疑，既是私人自費包機，何以在空軍松指部起降？再者卓揆不是一人微服出訪，必有隨扈人員隨行，所動用的人力、物力，這筆錢又算在誰頭上？難不成也是卓揆自掏腰包？

過去為了能讓總統或是閣揆走出去，台灣創造了很多外交新名詞，例如過境外交、度假外交等，卓揆的東京「棒球外交」或許也是一種新模式，只不過給外界的理由破綻太多，甚至為什麼要包機，也說不出個所以然來，也許如民眾黨立法院黨團所說的，搞不好會有人驚爆「內幕」，且讓大家拭目以待。