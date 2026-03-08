爽贏韓國！中華隊「晉級剩1條路」有難度　網炸鍋：韓仔沒那麼好心

▲中華隊復仇成功，以5：4擊敗韓國隊。（圖／記者林敬旻攝）



網搜小組／劉維榛報導

中華隊今（8日）與韓國拚到延長賽，以5比4拿下勝利，但晉級情勢仍相當複雜。一名網友表示，由於分組採「失分率」比較，於是計算各隊可能的晉級條件，目前台灣晉級幾乎只剩一條路，那就是韓國必須擊敗澳洲，而且還得打出「8比4以上」的大比分，「難度還是滿高的，只能幫兩邊打者加油了！」

原PO在PTT分析，中華隊目前2勝2敗，對澳洲失3分、守備24個出局數；對韓國失4分、守備30個出局數，總計失7分、54個出局數，換算失分率約為0.1296。接下來關鍵就落在韓國與澳洲的對戰結果，若要台灣晉級，韓國必須澳洲隊，而且得分至少要達到8分以上，才有機會讓澳洲的失分率超過台灣。

另一方面，澳洲也必須攻下至少4分，原因是要把韓國的失分率拉高，才能同時讓韓國與澳洲兩隊的數據都高於台灣。換句話說，如果韓國只是小比分贏球，例如3比1、5比2等，最終晉級的仍會是澳洲；若韓國以6比1或4比0取勝，則會變成韓國晉級。

綜合球迷模擬結果，若韓國以8比4、9比4、10比5、11比6等大比分贏球，台灣就能成功晉級。其中最常被提到的關鍵門檻，就是「8比4以上」。對此，原PO坦言，「難度還是滿高的，只能幫兩邊打者加油了！」

文章曝光後，網友紛紛熱議，「韓仔沒那麼好心」、「南韓要晉級也超級辛苦」、「韓澳之戰很有機會是大比分」、「反正給南韓自己去煩惱就好，台灣就考券交完改完分數了」、「韓國明天比賽要帶計算機了」、「放鬆看吧...一切都是天意了」、「有沒有去邁阿密已經無所謂了，贏韓國就是爽」。

韓國晉級僅剩唯一希望

目前韓國戰績1勝2敗，若要保有晉級8強的機會，9日對陣澳洲的比賽不僅要「絕對取勝」，還得寄望其他球隊的勝負關係與對戰優質率。這場失利不僅是近年來國際賽對戰台灣的重挫，更讓韓國棒球再度面臨無緣複賽的巨大壓力。