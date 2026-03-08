林保署七星潭贈苗！號召3百人植栽美化海岸　後續14場別錯過

▲林業保育署花蓮分署在七星潭自行車出租店東側廣場舉辦「植樹造林及贈苗活動」。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

林業保育署花蓮分署新城工作站與新城鄉公所於3月7日在七星潭自行車出租店東側廣場舉辦「植樹造林及贈苗活動」，以「山海相依、植樹傳情」為主題，號召鄉親共同為地方環境增添綠意，活動吸引約300人次參與，現場為社福團體募集到近300張發票及約25公斤廢乾電池，將植樹與資源回收行動結合，展現民眾對環境永續的支持。

活動由花蓮分署及花蓮縣政府共同提供1,100株苗木，包括牛樟、台灣肖楠、楓香、小圓葉福祿桐及變葉木等多樣樹種，供民眾以發票及廢乾電池兌換，帶回栽植綠化居家與社區環境。同時也攜手吸引力集團，以公私協力方式於七星潭海岸栽植30株蒲葵，優化海岸景觀，營造更具特色的濱海風貌。

花蓮分署表示，地方居民與志工在專業人員指導下親手栽植樹苗，實際參與植樹造林行動。透過植樹不僅可增加綠覆面積、提升生物多樣性與棲地品質，也有助改善微氣候並發揮碳吸存功能，為減碳與環境永續盡一份心力。

新城鄉長何禮臺致詞說，新城鄉依山面海、自然資源豐富，推動綠美化與生態保育是重要施政方向。藉由植樹節活動，希望提升民眾環境保護意識，讓綠色行動從七星潭出發，逐步擴散到各社區與家庭。

花蓮分署未來將持續結合地方政府與企業力量，推動生態保育與綠美化工作，透過公私協力共同打造永續宜居的綠色家園。接下來3月份還有14場植樹贈苗活動，歡迎民眾踴躍參與，詳細場次資訊，可上花蓮分署臉書粉專或官網查詢。

