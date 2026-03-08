贏南韓！昨自費飛日今留台看公播　卓榮泰：感動一樣！集氣前進邁阿密

▲中華隊勝利讓卓榮泰相當開心向媒體比讚。（圖／記者詹詠淇攝，下同）

記者詹詠淇／台北報導

世界棒球經典賽（WBC）5日於日本東京巨蛋開打，中華隊今（8日）對上宿敵南韓，最終以5：4贏過南韓。昨自費包機前往東京應援的行政院長卓榮泰表示，「昨天，是休假自費私人行程。今天，是週日公開國人行程。」結果一樣，感動、興奮、台灣很棒。台灣前進八強的機會，還要看其他對戰的結果而定，「我們繼續為Team Taiwan集氣，前進邁阿密！」

行政院長卓榮泰今（8日）上午出席中華電信「全台集氣 最強應援在中華」公播活動，觀賞台韓大戰。最終中華隊以5：4贏過南韓。卓榮泰離開前也開心向媒體比讚。

卓榮泰並於臉書表示，恭喜Team Taiwan再度拿下勝利！「國防部長」張育成開轟全壘打，啟動團隊士氣，延續這股力量，鄭宗哲也轟出一分打點，費仔打出兩分打點的關鍵全壘打，讓台灣持續進帳分數。

卓榮泰指出，戰況持續延續到延長賽，「台灣隊長」陳傑憲帶傷上陣，激勵全隊！曾峻岳上場穩住戰局，帶台灣迎向勝利。謝謝這幾天不論是在東京巨蛋、在家、在轉播現場為台灣隊加油的國人朋友們，有你們的支持是所有選手的動力。

卓榮泰喊話，台灣前進八強的機會，還要看其他對戰的結果而定，「我們繼續為Team Taiwan集氣，前進邁阿密！」

此外，由於卓榮泰昨自費包機前往東京觀賞台捷大戰，他也發文稱，「昨天，是休假自費私人行程。今天，是週日公開國人行程。」結果一樣，感動、興奮、台灣很棒。

▼行政院長卓榮泰出席中華電信「全台集氣 最強應援在中華」公播活動，觀賞台韓大戰。（圖／記者黃國霖攝）