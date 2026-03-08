輸給台灣！韓媒點名4大聯盟選手「表現令人遺憾」：根本贏不了

▲WBC台韓大戰，觀眾席一片太極旗海。（圖／記者林敬旻攝）

記者吳美依／綜合報導

世界棒球經典賽（WBC）中華隊大戰韓國隊，最終以5比4勝出。南韓媒體報導，在這場比賽中，台灣的旅美球星氣勢如虹，敲出3支全壘打，韓國的4名大聯盟選手卻無安打，「根本贏不了」。

南韓媒體SPOTV NEWS報導，韓國隊5日大勝捷克隊，儘管7日輸給日本，表現依然可圈可點，而且若能擊敗台灣與澳洲，依然有望晉級8強。

韓國隊今日先發名單包括舊金山巨人隊的李政厚、洛杉磯道奇隊的金慧成、底特律老虎隊的瓊斯（Jamaiah Jones）、休士頓太空人隊的維特康（Shea Whitcomb），卻在挑戰中華隊時陷入苦戰。

SPOTV NEWS認為，「韓國隊大聯盟球員表現不佳是關鍵因素」，甚至形容他們的表現「令人感到遺憾」，包括被台灣先發投手古林睿煬徹底封鎖，屢次打出滾地球，三振或雙殺出局，防守時也讓台灣頻頻得分。

▼中華隊以5：4擊敗韓國隊。（圖／記者林敬旻攝）

相較之下，台灣旅美球星火力全開。曾效力克里夫蘭守護者、匹茲堡海盜、坦帕灣光芒、波士頓紅襪隊的張育成率先開砲，從韓國先發柳賢振手中轟出陽春砲取得領先。效力波士頓紅襪的鄭宗哲也在第6局敲出超前全壘打。具有台裔背景的費爾柴德（Stuart Fairchild）更在第8局轟出逆轉2分砲，成為致勝功臣之一。